Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa ekonomi dünya mersin
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon
Urfa rekor kırdı
Urfa'da rekor kırdı
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Türkiye bunu da yaptı!
Enerjide sistem güvenliği
Enerjide sistem güvenliği

"İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri azaltılamaz"

- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: "Kamuoyunun gündemine işçilik alacaklarında zaman aşımı sürelerinin yeniden azaltılmasına yönelik bir taleple çıkmak kabul edilemez. İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri azaltılamaz. İşçi daha fazla huzursuz edilmesin"

banner17

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kamuoyunun gündemine işçilik alacaklarında zaman aşımı sürelerinin yeniden azaltılmasına yönelik bir taleple çıkmak kabul edilemez. İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri azaltılamaz. İşçi daha fazla huzursuz edilmesin." ifadelerini kullandı.

Atalay, Türk-İş Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de işçilerin alacak davalarının uzun sürdüğünü ve bunun işçilerin hak kaybına yol açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başta kıdem tazminatı olmak üzere iş sözleşmesinden kaynaklanmak koşuluyla hangi kanuna tabi olursa olsun yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, kötü niyet tazminatı, iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatların zaman aşımı süreleri, işçi kesiminin tüm itirazlarına rağmen yapılan bir düzenlemeyle 2017'de 5 yıla düşürülmüştür. Bu değişikliğin yarattığı sıkıntılar ortadadır."

Zamanaşımı sürelerinin kısaltılmasının işçi alacaklarını alınamaz hale getirdiğine dikkati çeken Atalay, "Bazı kötü niyetli iş verenler davaları uzatmaktadır. Bu nedenle, kamuoyunun gündemine işçilik alacaklarında zamanaşımı sürelerinin yeniden azaltılmasına yönelik bir taleple çıkmak kabul edilemez. İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri azaltılamaz. İşçi daha fazla huzursuz edilmesin." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Işçi AlacaklarıTürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5