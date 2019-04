İşçi olmaktan gurur duyan kadınların öyküleri “Cibali Sohbetleri”nde

Cibali Sohbetleri’nin altıncı oturumunu Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Eser Selen ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi Direktörü Mary LouO’Neil gerçekleştirdi. Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri, fabrikayı ‘üniversite’ olarak niteleyen ve işçi olmaktan gurur duyan kadınların öykülerini, mirasını devraldıkları mekânda keyifli bir sohbetle dinleyicilerle paylaştı.



Mary LouO’Neil ve Eser Selen 2013-2015 yılları arasında gerçekleştirdikleri proje ile Cibali Tekel Tütün ve Sigara Fabrikası'nda çalışmış kadınlarla bizzat görüşerek hayatlarının en önemli unsuru haline gelen, adeta özdeşleştikleri fabrikayı birinci elden dinleyip kaydetme fırsatı buldu. Fabrikanın en önemli ve kalabalık işgücü kadınların iş ve gündelik yaşam deneyimlerini belgelemeyi amaçlayan O’Neil ve Selen’in sözlü tarih çalışması, Türkiye’de kadın iş gücünün görünmezliğini ve bu mekânı var eden kadınların emeklerini belgelemiş oldu.



“Cibali Tütün Fabrikası: Emeğin Mekânı” sergisi kapsamında gerçekleştirilen “CİBALİ SOHBETLERİ”, önümüzdeki aylarda da serginin atmosferi içinde fabrikayı ve ona dair öyküleri dinlemek isteyen dileyen herkesin katılımına açık olarak devam edecek.



Rezan Has Müzesi Cibali Sigara ve Tütün Fabrikası Eserleri Koleksiyonu



Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nda kullanılan makinaların, eşyaların, belgelerin ve fotoğrafların ait oldukları yere dönebilmeleri adına 2005 yılında başlayan mücadele 2008 yılında sonuçlandı ve eserler İslam ve Bilim Teknolojileri Müzesi envanterine kaydedildikten sonra Rezan Has Müzesi’ne geçici süre ile devredildi.



Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin endüstriyel, ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel tarihine tanıklık etme olanağı sunan bu koleksiyon, Cibali Tütün Fabrikası’nın Türkiye emek tarihindeki yerini, özellikle de kadının iş gücüne verdiği katkı ve emeği de ortaya koyuyor.



100 yılı aşkın tarihinde gerek birimleri gerek çalışanları ile ülkenin ekonomik ve toplumsal değişim sürecinde hatırı sayılır katkıları olan önemli ve dinamik bir mekânın öyküsünü aktaran bu sergi aynı zamanda, yaşadığımız kentsel dönüşüm sürecinin toplumsal hafızamızdan neleri tamamen silip, neleri kökten değiştirdiğini de bir kez daha hatırlatıyor.