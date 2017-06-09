İşçi Partisi lideri Corbyn: Bu sabah İngiltere'de güçlü bir hükümet yok

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık’ta dün yapılan genel seçimden oylarını ve milletvekili sayısını artırarak çıkan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May’i istifaya çağırarak, “Güçlü ve istikrarlı hükümet vadediyordu. Bu sabah güçlü ve istikrarlı bir hükümet var gibi görünmüyor.” dedi.

Partisinin genel merkezinde basına açıklamalarda bulunan Corbyn, “Bu seçimin kaybedeni Muhafazakar Parti. Ortaya attıkları argümanlar kaybetti. Bence değişikliğe ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Hükümet kurmaya talip olup olmayacakları yönündeki soruya da Corbyn, “Programımızı hayata geçirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Şu an hiç kimsenin parlamento çoğunluğu yok.” yanıtını verdi.

Yeni bir genel seçimin gündeme gelme ihtimaliyle ilgili soruyu Corbyn, “Parlamento toplanmalı ve bir karar vermeli.” şeklinde yanıtladı.

müzakereleri

Corbyn, 19 Haziran’da başlayacak Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) müzakerelerinin ertelenmesi gerektiğini düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine de, göreve gelecek hükümetin bu müzakereleri başlatmak zorunda olduğunu söyledi.

Corbyn, ertelemenin tek başına İngiltere tarafından alınacak bir karar olmadığını vurguladı.

“Bizim yaklaşımımız belli. Biz istihdamı öne çıkaran bir müzakere istiyoruz. Bu nedenle en önemli konu Avrupa ile bir ticaret anlaşması.” ifadelerini kullanan Corbyn, parlamentonun toplanarak Birleşik Krallık’ta bulunan AB vatandaşlarının haklarını güvenceye almayı kararlaştırmasının bu yönde güzel bir jest olacağı görüşünü dile getirdi.

May resmi konuta arka kapıdan girdi

Seçim bölgesinden sabaha karşı başkent Londra'ya dönen Başbakan May ise henüz basının önüne çıkmadı. Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan önce partisinin genel merkezine giden May, burada bir süre kaldı.

Daha sonra "10 Numara"ya geçen May, dün geceden itibaren basının yığınak yaptığı resmi konutuna arka kapıdan girdi. May'in açıklama yapması bekleniyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık’ta parlamentodaki 650 sandalyeden 649’unun sahibi belli olurken, hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişemedi.

Muhafazakarlar 318 milletvekilinde kaldı

Oy sayımının tamamlandığı bölgelerdeki milletvekilliklerinin 318’i iktidardaki Muhafazakar Partiye, 261’i ana muhalefetteki İşçi Partisine gitti.

Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakarların oy oranı yüzde 42,43 olurken, Corbyn liderliğindeki İşçi Partisinin oy oranı yüzde 40,03 olarak gerçekleşti.

Ülkede hükümet kurmak için 326 milletvekilinin desteğini sağlamak gerekiyor.

Oy sayımının devam ettiği ülkede Liberal Demokrat Parti yüzde 7,3 ile 12 milletvekili, İskoç Ulusal Partisi (SNP) yüzde 3,05 ile 35, Kuzey İrlanda merkezli Demokratik Birlik Partisi ise yüzde 0,91 ile 10 milletvekili çıkarmış durumda.

Son genel seçimde yüzde 12,6 oranında oy alan aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) oy oranı da yüzde 1,85’e geriledi.

Dar bölge ve çoğunluğa dayalı seçim sisteminin uygulandığı Birleşik Krallık'ta, ülke genelinde oy oranı düşün partiler çok sayıda milletvekili çıkarabilirken, ülke genelinde büyün oy oranını yakalayan partiler bölgelerde birinci gelemeyince milletvekili çıkaramayabiliyor.

2015 genel seçiminde oyların yüzde 36,9’unu alan Muhafazakar Parti 330 milletvekili çıkarırken, oyları yüzde 30,4’te kalan İşçi Partisi 232 milletvekili elde etmişti. UKIP yüzde 12,6 oyla 1, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,9 oyla 8, SNP yüzde 4,7 oyla 56 ve Yeşil Parti yüzde 3,8 oyla 1 milletvekilini parlamentoya sokabilmişti.