İşçi Partisinden Brexit politikasında net duruş

LONDRA (AA) - İngiltere'deki İşçi Partisi, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışın (Brexit) ardından yaşanacak geçiş sürecinde, ülkenin AB ortak pazarında ve Gümrük Birliği'nde kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Brexit politikasına yönelik tutumu, partinin gölge Brexit Bakanı Keir Starmer tarafından Observer gazetesi için kaleme alınan makaleyle açıklandı.

"Yapıcı belirsizliğe hayır. İşçi Partisi, İngiltere'nin ekonomisi için Brexit uçurumundan kaçınacak" başlıklı makalede Starmer, geçiş sürecinin mümkün olduğunca kısa tutulması ancak ihtiyaç olduğu sürece de sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Brexit'in ardından ülke ekonomisinin "uçurumun kenarında" bırakılmamasının önemine vurgu yaparak AB ile İngiltere arasındaki karşılıklı mal ve hizmet akışının sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Starmer, yazısında şunları kaydetti:

"İşçi Partisi, halihazırda AB'den faydalandığımız şekilde, aynı temel unsurları barındıran bir geçiş anlaşması isteyecek. Bu, geçiş sürecinde, AB'yle Gümrük Birliği ile ortak pazarda kalmak isteyeceğimiz anlamına geliyor. Bu, her iki tarafın da ortak kurallarına uyacağımız anlamına geliyor."

Yazıya ilişkin İşçi Partisi Genel Başkan Jeremy Corbyn'in ofisinden yapılan açıklamada da Starmer'in açıklamasının Corbyn ve parti tarafından kabul edildiğinin, bunun resmi parti politikası olduğunun altı çizildi.

Ana muhalefette bulunan ve ülkedeki en büyük iki partiden biri olan İşçi Partisinin benimsediği duruşla Brexit'in ardından AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşımın da önü açılmış oluyor. Starmer'in açıklamalarının, AB konusunda net bir duruş sergileyememekle eleştirilen partinin Brexit politikasının temelini oluşturacağı tahmin ediliyor.

İngiltere'de geçen yıl yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı.

İngiltere, Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin Birlikten ayrılmasını düzenleyen 50'nci maddesini mart ayında işleterek AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmıştı. 19 Haziran'da başlayan Brexit müzakerelerinin 2 yıl sürmesi ve Mart 2019'da tamamlanması öngörülüyor.

İngiliz siyasetinde "gölge bakan", iktidar partisinin düşmesi halinde göreve gelecek ana muhalefet partisinin potansiyel bakanı anlamına geliyor.















