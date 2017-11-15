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İşçiler çöpte buldukları çantayı sahibine ulaştırdı

- Mersin'in Tarsus ilçesinde üç temizlik işçisi tarafından çöpte bulunan ve içinde 2 bin lira olan çanta, sahibine teslim edildi

İşçiler çöpte buldukları çantayı sahibine ulaştırdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan üç temizlik işçisi, topladıkları çöpleri aktarma istasyonuna döktükleri esnada buldukları içinde 2 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler Ali Koçak, Tolga Can İren ve Duran Aydede, Şehitlertepesi Mahallesi'nde topladıkları çöpleri, aktarma istasyonuna dökerken içi dolu bir çanta buldu.

Çantanın içerisinde 2 bin lira ile telefon ve kimlik kartları olduğunu gören işçiler, çantanın Hatice Tanrıverdi'ye ait olduğunu belirledi.

İşçiler, ulaştıkları Tanrıverdi'ye çantasını teslim etti.

Hatice Tanrıverdi, çantanın yanlışlıkla çöpe atıldığını ve bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, temizlik görevlilerine teşekkür etti.


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