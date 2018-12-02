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"İşçiler için adaletli bir vergi sistemi uygulanmalı"

- Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci: - "Düşük ücretler nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan işçilerin vergilerle belinin daha fazla bükülmesine izin verilmemeli. Devletimizden en büyük beklentimiz, işçiler için adaletli bir vergi sisteminin acilen uygulamaya konulması" - "Kıdem tazminatında kazanılmış hakların yeni düzenlemelerle iyileştirilmesini ve işçilerin devlet güvencesiyle tazminatını alabilmesini istiyoruz"

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ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Düşük ücretler nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan işçilerin vergilerle belinin daha fazla bükülmesine izin verilmemeli. Devletimizden en büyük beklentimiz, işçiler için adaletli bir vergi sisteminin acilen uygulamaya konulması." dedi.

Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulanan vergi oranları nedeniyle işçilerin yılın başında aldıkları ücretlerin takip eden aylarda ciddi seviyede düştüğüne dikkati çekerek, bu durumun çalışanların iş motivasyonunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması ilkesinin uygulanması gerektiğini belirten Değirmenci, şöyle konuştu:

"Bizler bu ülkenin yerli ve milli sendikası olarak her zaman üyelerimizle birlikte devletimizin yanında olmayı görev ve şeref bildik. Bu nedenle 'hiç vergi vermeyelim ya da bizlerden hiçbir şekilde kesinti yapılmasın' diye bir beklentimiz asla olmadı. Vatanını, milletini seven işçiler olarak vergimizi vermekten onur duyarız fakat uygulanan vergi oranları makul bir seviyede olmalı. Yüz binlerce işçinin ağır vergi yükünü kaldırmakta zorlandığı büyük bir gerçek."

Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere de işaret eden Değirmenci, "Düşük ücretler nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan işçilerin vergilerle belinin daha fazla bükülmesine izin verilmemeli. Devletimizden en büyük beklentimiz, işçiler için adaletli bir vergi sisteminin acilen uygulamaya konulması." ifadelerini kullandı.

- "Bu sistemin devam etmesi kolaycılık olur"

Değirmenci, kıdem tazminatıyla ilgili tartışmalara da değinerek, tazminatını alamayan işçilerin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getirdi.

Çok sayıda işçinin özel sektörde hak ettiği kıdem tazminatını alamadığını savunan Değirmenci, şunları kaydetti:

"Hak ettiği kıdem tazminatıyla ev ya da araba almak isteyen veya diğer hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan işçilerin geleceği işverenin ellerine bırakılmamalı. Binlerce işçinin kıdem tazminatını alamadığı bu sistemin devam etmesi kolaycılık olur. Sendika olarak, kıdem tazminatında kazanılmış hakların yeni düzenlemelerle iyileştirilmesini ve işçilerin devlet güvencesiyle tazminatını alabilmesini istiyoruz."

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