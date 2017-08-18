İşçileri taşıyan traktörün devrilmesi

MARDİN (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 tarım işçisi, memleketleri Mardin ve Kızıltepe ilçesinde yarın toprağa verilecek. Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Şengül Akman (50), Nildanur Akman (13), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Bedran Çağatay (54), Faruk (38) ve Gülistan Boz (18) için Kızıltepe ilçesi Berçem Mahallesi'nde taziye çadırı kuruldu.

Acı haberi alan Mardin ve Kızıltepe ilçesindeki yakınları gözyaşlarına boğulurken, cenazeler yarın Mardin ve Kızıltepe ilçesindeki aile mezarlıklarında defnedilecek. Kazada yakınlarını kaydeden Bahattin Çur, yaptığı açıklamada, akrabalarının her yıl Sakarya'ya çalışmaya gittiğini söyledi. Çur, "Kardeşlerim orada. Kazadan sonra beni aradılar. 7 ölümüz ve yaralılarımız var dediler. Büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüz. Cenazeler, yarın gelecek ve yarın defnedeceğiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bizi aradılar. Tüm imkanları seferber edeceklerini bildirdiler." diye konuştu. Hendek ilçesine bağlı Çamlıca beldesi Köseköy Mahallesi Taşoluk Sokak'ta, tarım işçilerini taşıyan traktör, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki dere yatağına devrilmiş, çok sayıda 112 Acil Servis ekibinin sevk edildiği kazada, 5'i kadın ve çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.