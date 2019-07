İşe gidip gelmek ortadan kalkıyor mu?

IWG’nin düzenlediği anket sonuçları göre dünya genelinde çalışanların %83'ünün esnek çalışma saatleri sunmayan bir işte çalışmak istemediğini ortaya koydu. Katılımcıların yarısından fazlasının (%54) iş yerinin konumunun prestijli bir şirkette çalışmaktan daha önemli olduğunu söylediği araştırma sonuçları, işletmelerin büyük çoğunluğunun (%85) son on yılda esnek çalışma sistemine geçtiğini ya da bu sistemi benimsemeye eğilimli olduğunuda gösteriyor.



125 lokasyon, 1.000 şehir ve 110 ülkede, ofis alanı, sanal ofis, ortak çalışma alanı, toplantı odası, Business World ve Business Lounge hizmetleri veren Regus’un IWG’nin düzenlediği anketin sonuçları esnek çalışmaya dair oldukça ilginç verileri ortaya koydu. Araştırma, esnek bir çalışma alanına sahip olmayan işletmelerin çalışanlar tarafından daha az tercih edildiğinin ortaya koyuyor.



İşletmelerin yetenekli çalışanlara ulaşmasını engelleyen esnek olmayan çalışma sistemi son on yılda bir çok işletme tarafından terk edilmeye başladı. Önde gelen esnek çalışma alanı sağlayıcısı IWG tarafından yapılan araştırma; çalışanların %83'ünün, esnek çalışma saatleri sunan bir işi sunmayana kıyasla tercih ettiğini gösteriyor.



Organizasyonel kültürü değiştirmek



Son on yılda, işletmelerin %85'inin esnek çalışma alanı politikasına geçtiğini veya bu stratejiyi benimsemeye yöneldiğini gösteren araştırma sonuçları, şirketlerin organizasyonel kültürleri hakkında da önemli ipuçları veriyor. Tüm işletmelerin esnek çalışma kavramını benimsemede başarılı olamadığını gösteren araştırmaya katılanların%60'ının işletmelerin organizasyonel kültürlerinin değiştirememesi sebebiyle bu geçişe uyum sağlayamadıklarını düşündüklerini gösterdi. Çalışmaya katılanların %41’i ise esnek çalışmanın genel şirket kültürünü olumsuz yönde etkileyebileceği çekincesinin en büyük engel olduğunu düşündüklerini belirtti.



Bulgular, işletmelerin %71'inin esnek çalışma saatleri sunmanın yetenek havuzlarını genişletmelerini sağladığını düşündüğünü gösteriyor. İşletmelerin yüzde 77’si esnek çalışma sistemine uyum sağlayarak yetenekli çalışanları kurum bünyelerinde tutmayı başarabileceklerini düşünüyor. Araştırmaya katılanların üçte biri ise esnek çalışmayı daha prestijli bir pozisyona tercih ettiklerini söylüyor.



Esnek çalışma daha fazla verimlilik sağlıyor



Esneklik, çalışanları yalnızca daha mutlu etmekle kalmıyor aynı zamanda işgücünü de daha üretken kılıyor. İşletmelerin %85'i, daha fazla esneklik nedeniyle işletmelerinde verimliliğin arttığını düşünüyor. Ankete katılanların %40'ından fazlası, esnek çalışma sonucunda üretkenlikte en az %21’lik bir gelişme olduğunu belirtiyor. İşletmelerin %55'i 2019’da daha hızlı ve daha üretken olmak istediklerini, işletmelerin üçte birinden fazlası ise bu yıl uluslararası çapta büyümeyi hedeflediklerini ve bu sebeple esnek çalışmayı seçtiklerini söylüyor. Araştırma, esnek çalışma alanını bir çok işletmenin (%65) sermaye ve operasyonel harcamaları azaltmak için seçtiğini de gösteriyor.



İşe gidip gelmek ortadan kalkıyor mu?



Bulgular, ankete katılanların %40’ının, günün en kötü kısmının işe gidiş-geliş olduğunu ve katılımcıların yarısından fazlasının on yıl içinde bu trendin modasının geçeceğine inandığını gösteriyor, ankete katılan her beş kişiden biri ise işe gidiş-geliş sebebiyle iş yerine düzenli olarak geç kaldıklarını belirtiyor. Çalışanların neredeyse yarısı (%48) işe gidip gelirken de çalışıyor ve bu sebeple yolculukta harcanan zamanın resmi çalışma saatleri içerisine dahil edilmesi gerektiğini düşünüyor.



Esnek çalışmanın finansal faydaları dikkate alınmalı



Araştırma sonuçlarını yorumlayan Regus Türkiye Ülke Müdürü Murat Özgönül, “Sonuçlara baktığımızda, esnek çalışmanın birçok kişi ve kurum tarafından verimlilik ve hızlılık sağlayan bir norm olarak görülmeye başladığını görüyoruz. Bu standartlara sahip olan kurumların kalifiye çalışanlara ulaşma şanslarının diğer kurumlara oranla daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Çalışmamıza katılan katılımcıların yarısı haftanın en az yarısında ana ofislerinin dışında çalıştıklarını belirtiyor. Araştırmamız, esnek çalışma alanının finansal ve stratejik faydalarını henüz dikkate almayan işletmelerin artık bu yönde kararlara almaya başladığını da ortaya koydu. Özetlemek gerekirse, bu değişime ayak uyduramayan kurumların günümüz rekabet koşullarında bir adım geride kalacağını ve kalifiye çalışanlara ulaşmakta zorlanacağını söyleyebilirim” diyor.