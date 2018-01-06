"İşe yeni girmiş gibi sevinç ve mutluluk içindeyiz"

BİTLİS (AA) - Bitlis Devlet Hastanesinde kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler, kadroya geçmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hastanede otomasyon, temizlik, özel güvenlik ve diğer alanlarda çalışan 300'ün üzerindeki taşeron işçi, gerekli evrak ve formları doldurup hazırladıkları belgelerle hastanenin ilgili birimine başvurdu.

Taşeron işçiler, kadroya geçmenin heyecan ve mutluluğunu, AA muhabirine anlattı.

- "İşçiler bayram havasında ve sevinç içerisinde"

Taşeron işçilerden Nahit Tultak, 17 yıldır otomasyon personeli olarak hastanede çalıştığını anımsatarak, kadroya geçmek için hazırladıkları evrak ve dilekçeleri idarecilere sunduklarını belirtti.

Hastanede 300'ün üzerinde taşeron işçi bulunduğunu anlatan Tultak, şöyle konuştu:

"Bugün işe yeni girmiş gibi büyük bir sevinç ve mutluluk içindeyiz. 2018 yılına girdiğimiz ilk günlerde bize bu mutluluğu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Çalışma Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. 900 bine yakın işçi gerçekten bayram havasında ve sevinç içerisinde. İnşallah bu kadrolar devletimize yük değil, bereket olacaktır. Allah devletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımıza sağlık, sıhhat ve afiyet versin."

- "Sıkıntılarımız ve akıllarda kalan sorular bitti"

Temizlik personel şefi Mehmet Can İnanç ise 2011 yılından beri hastanede taşeron olarak çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarım adına bize bu günleri bize yaşatan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bizi onurlandırdıkları için çok mutluyuz. Bizi daha refah bir seviyeye getirdiler. Bugünleri beklemiyordum. Ama bize bu hakları tanıyanlara teşekkür ediyoruz. Geçmişte sıkıntılarımız vardı. Bundan sonra inşallah sıkıntılarımız ve akıllarda kalan sorular bitti."

İmsal Orak da geçen yıl hastanede güvenlik görevlisi olarak işe başladığını dile getirdi.

Kendisi gibi binlerce kişiye Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçiş hakkı verildiğini ifade eden Orak, bunda emeği geçenlere teşekkür etti.



