İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanların gerek nüfus gerek yer altı kaynakları gerekse coğrafi olarak çok büyük imkanlara sahip olduğunu belirterek, "Asıl mesele bunları hakkıyla değerlendirmek, yani unu, şekeri, yağı bir araya getirip helva yapabilmektir. Bize düşen görev; iktisadi, teknolojik ve kültürel kalkınma hamleleriyle İslam coğrafyasını önemli bir üretim havzasına dönüştürebilmek, bunun modelini ortaya koymaktır." dedi.

Erdoğan, İSEDAK Daimi Komitesi'nin 33. Toplantısı'ndaki konuşmasında, iddia sahibi olmanın imkan sahibi olmayı da gerektirdiğini dile getirdi.

Müslümanların gerek nüfus gerek yeraltı kaynakları gerekse coğrafi olarak çok büyük imkanlara sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, asıl meselenin bunları hakkıyla değerlendirmek olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani unu, şekeri, yağı bir araya getirip helva yapabilmektir. Bize düşen görev; iktisadi, teknolojik ve kültürel kalkınma hamleleriyle İslam coğrafyasını önemli bir üretim havzasına dönüştürmek, bunun modelini ortaya koymaktır. Aramızdaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmemiz, insanımıza hak ettikleri müreffeh bir hayatı sunabilmek için elzemdir. Bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı ve İSEDAK gibi programları daha etkili şekilde kullanmanın yollarını bulmalıyız. Ancak bu noktada halen ciddi sorunlar yaşıyoruz. Elimizdeki imkanları olması gerektiği etkinlikte kullanamıyoruz." diye konuştu.

Bölgede yaşanan gelişmelere, ülkeleri etkileyen sorunlara zamanında müdahale edilemediğini vurgulayan Erdoğan, "Bilhassa ekonomik ve beşeri münasebetlerimizin arz edilen seviyede olmadığına şahit oluyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları aşabilmek için elimizdeki tüm imkanları özellikle de İSEDAK'ı etkin bir platform olarak kullanmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İSEDAK stratejisinin 2013'te fiilen uygulanmaya başlamasıyla iş birliği faaliyetleri yeterli olmasa da önemli ivme kazandığını anlatarak, stratejinin uygulanmasına yönelik oluşturulan İSEDAK çalışma grupları ve proje finansman mekanizmasının üye ülkelerin desteğiyle çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Bu grupların politika tavsiyelerinin İSEDAK proje finansmanı çerçevesinde desteklenen çok taraflı iş birliği projeleriyle uygulamaya konulduğunu dile getiren Erdoğan, böylece bir yandan ülkelerin kurumsal ve beşeri kapasiteleri harekete geçirilirken aynı zamanda müşterek sorunların çözümü için birlikte çalışma kültürünün de geliştirildiğini anlattı.

Erdoğan, üye ülkeleri, çalışma grupları ve İSEDAK proje finansmanından daha aktif olarak yararlanmaya davet etti.

- "Tercihli ticaret sistemine ivedilikle işlerlik kazandırmalıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ticaretin artırılmasına yönelik projelere ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun için uzun süredir gündemimizde olan tercihli ticaret sistemine ivedilikle işlerlik kazandırmalıyız. Bu konuda adım atmakta geç kaldığımız her gün açık söylüyorum, bizim için çok büyük kayıptır. Tüm ilgiyi üye ülkelerimizi bu doğrultuda harekete geçmeye davet ediyorum. Türkiye olarak ev sahipliği yaptığımız İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün çalışmalarını da önemli görüyorum. Enstitü üye ülkelerde ve tüm dünyada helal standartlarının belirlenmesi başta olmak üzere birçok alandaki standartlar hususunda ciddi faaliyetler yürütüyor. Biz bu çalışmalara en yüksek katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bir Helal Akreditasyon Komitesi kurduk. Üye ülkelerimizin de komitenin faaliyetlere aktif katılımını bekliyoruz. Ticaret ve yatırımlarımız artırırken kendi sorunlarımızı çözme kabiliyetimizi de geliştirebilmeliyiz."

Erdoğan, geçen yıl 13. İslam Zirvesi'ndeki konuşmasında, üye ülkeler arasındaki yatırım ve ticarete ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için bir mekanizma geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiğini belirterek, bu amaçla İİT Tahkim Merkezi kurulmasının önemi üzerinde durduğunu söyledi.

Bu doğrultuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Erdoğan, kurulacak merkezin ticaret ve yatırım alanlarındaki anlaşmazlıkları hızlı bir şekilde en az maliyetle ve adilane çözüme kavuşturacak bir yapıya sahip olacağına inandığını kaydetti.

- İSEDAK Borsası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK Gayrimenkul Kıymetler ve Altın Borsaları'nın kurulması çalışmalarının yakın zamanda tamamlanacağını umduğunu belirterek, bu konuda Borsa İstanbul bünyesinde var olan ciddi birikimin ve alt yapıyı üye ülkelerin hizmete sunmaktan memnuniyet duyulacağını anlattı.

"Bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir." sözünü anımsatan Erdoğan, geleceğin teminatı olan genç nesillere özel önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, bunun yolunun da nitelikli, bilinçli ve öz güven sahibi insan yetiştirmekten geçtiğini belirterek, bu doğrultuda kıymetli bir adım atarak İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nin Astana'da gerçekleştirildiğini anlattı.

Ülkeler arasında bilimsel ve teknolojik iş birliğine dair çok önemli kararlar alındığını ifade eden Erdoğan, teşkilatın bilim, teknoloji ve inovasyon gündemi 2026 belgesinin de bu zirvede kabul edildiğini aktardı.

- "9 bin 500 öğrenci Türk üniversitelerinde eğitim alıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim, sanayi ve teknolojide yapılacak atılımların üretim teknolojisinde ve hizmetler alanında yapılacak yeniliklerin iktisadi kalkınmaya, ekonomik iş birliğine çok ciddi katkılar sağlayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Aldığımız kararların tam anlamıyla hayata geçirilmesi için öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmamız gerekiyor. Türkiye olarak her yıl Türkiye burslarıyla dünyanın 155 ülkesinden 4 bin 500 öğrenciye ülkemizde yükseköğretim imkanı sunuyoruz. Bu öğrencilerin kahir ekseriyetini İslam ülkelerinden gelen evlatlarımız oluşturuyor. Halihazırda sadece teşkilat üyesi ülkelerden 9 bin 500 öğrenci bu burslar vasıtasıyla Türk üniversitelerinde eğitim alıyor. Bu sayı inşallah her yıl artarak devam edecek. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Dayanışma içinde hareket ettiğimiz, güçlerimizi birleştirdiğimiz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Sadece üye ülkelerimiz arasında değil, aynı zamanda dünyanın onlarca ülkesine yayılmış diaspora topluluklarımız arasında da iş birliğini geliştirmeliyiz. Bilhassa İslamofobi, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede yurt dışında yaşayan insanlarımız büyük önem arz ediyor. Bununla ilgili son dönemde atılan adımları takdirle karşılıyor, devam etmesini diliyorum."

Erdoğan, bu yılki bakanlar görüş alışverişi konusunun üye ülkelerde sınır aşan ulaştırma koridorlarının iyileştirilmesi, bu temayla belirlenmiş olmasını son derece önemli bulduğunu belirterek, bakanların ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine dair önemli kararlar alacağına inandığını söyledi.

Yarın gerçekleştirilecek özel oturumlarda ulaştırma koridorlarına ilişkin paydaşların yaklaşımlarının tüm yönleriyle tartışılacağını anlatan Erdoğan, tüm delegeleri bu önemli etkinliklere aktif katılmaya davet etti.

Erdoğan, toplantının ülkeler ve tüm halklar açısından hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.