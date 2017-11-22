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İSEDAK toplantısında 2,25 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı

İSEDAK 33. Bakanlar Toplantısı'nda Türkiye ile İslam Kalkınma Bankası arasında toplam 2,25 milyar liralık kredi anlaşmaları imzalandı.

İSEDAK toplantısında 2,25 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 33. Bakanlar Toplantısı'nda düzenlenen törenle toplamda 2,25 milyar lirayı bulan kredi anlaşmaları imzalandı.

Anlaşmaları Türkiye adına ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek imzaladı. İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile yapılan anlaşmalarla sağlanan uzun vadeli finansmanlar ulaşım ve enerji sektörlerinde kullanılacak.

Hazine Müsteşarlığı ile İKB arasında imzalanan birinci anlaşmaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yürütülen "106 Adet Yüksek Hızlı Tren Seti Temini Projesi" kapsamında 10 adet hızlı tren setinin alımı için 20 yıl vadeli (5 yılı geri ödemesiz) 312 milyon avroluk (yaklaşık 1,46 milyar lira) finansman sağlanacak.

Diğer anlaşma ise Hazine geri ödeme garantisiyle Türkiye Kalkınma Bankası ile İKB arasında imzalandı. Bu anlaşmaya göre temin edilecek 200 milyon dolarlık (yaklaşık 790 milyon lira) kredinin vadesi de 20 yıl (5 yıl geri ödemesiz) oldu. Sağlanan kaynak enerji, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılacak.

Muhabir: Muhammed Ali Gürtaş

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