ISESCO, BM Genel Kurulu'nun Kudüs kararını memnuniyetle karşıladı

RABAT (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu'nun (ISESCO), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, İsrail'in yasalarını, yargı ve yönetimini dayatmak için Kudüs'te atacağı herhangi bir adımın yasa dışı ve geçersiz sayılacağı yönünde aldığı kararı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

ISESCO, yayımladığı yazılı açıklamada, özellikle Harem-i Şerif başta olmak üzere Kudüs'te mevcut duruma saygı gösterilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi. Açıklamada, ISESCO Başkanı Abdulaziz et-Tuveyciri'nin, BM Genel Kurulunun insaflı kararından dolayı Filistin devletini hükümet ve halk olarak tebrik ettiği belirtildi.

ISESCO'nun, "uluslararası meşruiyete ve Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı kalarak Filistin haklarını sürekli desteklediği aktarılan açıklamada, ISESCO üyesi ülkelere ve uluslararası topluma, Filistin davasına uluslararası forumlarda daha fazla destek sağlanması ve Filistin halkının bağımsız ülkesinde özgürce ve onurlu bir şekilde yaşama hakkının savunulması için çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunuldu.

BM Genel Kurulu dün, İsrail'in yasalarını, yargı ve yönetimini dayatmak için Kudüs'te atacağı herhangi bir adımın işgalci bir güç olarak yasa dışı ve geçersiz sayılacağını kararlaştırmıştı.