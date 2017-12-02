Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Uğur Yılmaz Halit Yıldız yardım kampanyası
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı

ISESCO, BM Genel Kurulu'nun Kudüs kararını memnuniyetle karşıladı

RABAT (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu'nun (ISESCO), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, İsrail'in yasalarını, yargı ve yönetimini dayatmak için Kudüs'te atacağı herhangi bir adımın yasa dışı...

ISESCO, BM Genel Kurulu'nun Kudüs kararını memnuniyetle karşıladı

RABAT (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu'nun (ISESCO), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, İsrail'in yasalarını, yargı ve yönetimini dayatmak için Kudüs'te atacağı herhangi bir adımın yasa dışı ve geçersiz sayılacağı yönünde aldığı kararı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

ISESCO, yayımladığı yazılı açıklamada, özellikle Harem-i Şerif başta olmak üzere Kudüs'te mevcut duruma saygı gösterilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi. Açıklamada, ISESCO Başkanı Abdulaziz et-Tuveyciri'nin, BM Genel Kurulunun insaflı kararından dolayı Filistin devletini hükümet ve halk olarak tebrik ettiği belirtildi.

ISESCO'nun, "uluslararası meşruiyete ve Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı kalarak Filistin haklarını sürekli desteklediği aktarılan açıklamada, ISESCO üyesi ülkelere ve uluslararası topluma, Filistin davasına uluslararası forumlarda daha fazla destek sağlanması ve Filistin halkının bağımsız ülkesinde özgürce ve onurlu bir şekilde yaşama hakkının savunulması için çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunuldu.

BM Genel Kurulu dün, İsrail'in yasalarını, yargı ve yönetimini dayatmak için Kudüs'te atacağı herhangi bir adımın işgalci bir güç olarak yasa dışı ve geçersiz sayılacağını kararlaştırmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BM Genel KuruluISESCOKudüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5