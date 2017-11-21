HARTUM (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Kültür Bakanları 10. Konferansı, "Geleceğin Kentlerinde Sürdürülebilir Kültürel Kalkınma" temasıyla Sudan'da başladı.

Başkent Hartum'da, 40 İslam ülkesinden 10 bölgesel ve uluslararası örgütün katıldığı konferansın açılışında konuşan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, bu yıl İslam kültür başkenti seçilen Sinnar vilayetinin İslamiyetin hoşgörü ve yerel kültürlerle uzlaşı yönünü yansıttığını söyledi.

"İslam başkentleri" uygulaması, İslamiyet hakkındaki yanlış anlayışları düzeltiyor." diyen Beşir, kültür başkenti seçilen Sinnar hakkında, "Sudan hükümeti, çoğulculuk ilkesi üzerine kurulu Sinnar Krallığı'nın üç asırlık konfederal yapısını örnek alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beşir, Sinnar'dakine benzer bir yönetim şekli üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Yönetimin barışçıl bir şekilde el değiştirmesi esasına dayanan, gelişmiş partili uygulamalara dair bir yönetim deneyimini yeniden canlandırmak istiyoruz." diye konuştu.



ISESCO Genel Müdürü Abdulaziz Bin Osman et-Tuveycri de "Terör, etnik bağlılık ve aşırılık akımlarının yükselmesinden dolayı İslam dünyasında büyük sıkıntılar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Tuveycri, konferansta adı geçen sıkıntıların giderilmesinin yanında fikrî güçlendirme ve hakların korunmasına dair konuların ele alınacağına dikkati çekti.

Konferansa Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş katılıyor. İslam dünyası kültür bakanlarıyla Sudan'da bir araya gelecek Kurtulmuş, İslamofobi ile mücadele sürecinde kültürel diplomasi ve iş birliğinin önemine vurgu yapacak.

Kurtulmuş, konferans çerçevesinde düzenlenecek "Kültürel Strateji Taslağı" görüşmelerine de katılacak.

Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, konferansta, kültürel mirasın korunması, kültürel miras kaçakçılığı, somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınması, İslami belgelerin ve çalışmaların arşivlenmesi ile telif hakları konusunda Türkiye'nin tecrübelerini anlatacaklarını kaydetmişti.



Sudan Cumhuriyeti Sinnar eyaletinin 2017 İslam Kültür Başkenti kutlamaları çerçevesinde, düzenlenecek ve perşembe günü sona erecek konferansta "İslam Dünyasında Kültürel Kalkınma Danışma Konseyi" üye seçimi ile "Miras Komitesi" seçimleri de yapılacak.

1504 yılında Sudan’ın orta kesimindeki kabilelerin ittifakıyla kurulan ve 317 yıl hüküm süren Sinnar Krallığı, bölgedeki ilk Arap İslam ülkesi olma özelliğini taşıyor. ISESCO, 2001 yılından bu yana her yıl 3 İslam şehrinde kültür başkenti uygulamasını hayata geçiriyor.

ISESCO Kültür Bakanları 9. Konferansı 2015'te Umman'da yapılmıştı.







