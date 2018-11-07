İSG sınavına yoğun ilgi

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Bu yıl ikinci dönemi 15 Aralık'ta yapılacak İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2018-İSG) gerekli şartları karşılayan toplam 139 bin 231 kişi girmeye hak kazandı.

Yapılan yasal düzenlemelerle tüm işletmelerin, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almasının zorunlu hale gelmesiyle işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, her yıl iki dönem halinde düzenlenen İSG sınavları aracılığıyla bu ihtiyacın karşılanmasına aracılık ediyor.

Birinci dönemi 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen İSG sınavının ikinci dönemi ÖSYM tarafından 15 Aralık'ta Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van'da yapılacak.

Daha önceki dönemlerde ortalama 100 bin kişinin başvurduğu sınava, bu yılın ikinci dönemi için yoğun ilgi gösterildi.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için bin 602, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için 10 bin 640, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için 83 bin 588, iş yeri hekimliği için 19 bin 3 ve diğer hizmetlerde çalışacak sağlık personeli olmak için 24 bin 398 kişi olmak üzere, gerekli şartları karşılayan toplam 139 bin 231 aday sınava katılmaya hak kazandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne kayıtlı aktif 7 bin 280 A sınıfı, 11 bin 82 B sınıfı, 14 bin 80 C sınıfı iş güvenliği uzmanı ile 13 bin 343 iş yeri hekimi bulunuyor.