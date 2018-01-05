Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Abdullah Keleş Ercan Güler
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

İSG üst yönetiminde çifte görev değişikliği

-İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'de Mali işler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fikret Cömert, Ticari İşler Direktörlüğü görevine ise Yücel Ecer getirildi

İSG üst yönetiminde çifte görev değişikliği

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’de üst yönetim kademesinde görev değişiklikleri oldu.

Şirket açıklamasına göre, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevine Fikret Cömert getirildi. Cömert, farklı sektörlerdeki Türkiye’nin önde gelen firmalarında üst düzey pozisyonlarda 20 yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra İSG'de Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev aldı. İSG ailesine Ticari İşler Direktörü olarak katılan Yücel Ecer ise, havacılık sektöründe yine 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Ecer, son olarak Antalya Havalimanı terminal işletmecisi ICF’de üst düzey yönetici olarak çalışıyordu.

İSG’de Eylül ayı başında CEO koltuğunda değişiklik olmuş ve havacılık sektörünün deneyimli ismi Ersel Göral, İSG CEO'su olarak göreve başlamıştı.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İSG
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5