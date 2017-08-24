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İSG'nin yeni CEO'su Göral oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının terminal işletmecisi İSG'de üst yöneticilik (CEO) görevine Ersel Göral getirildi.İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'den yapılan...

İSG'nin yeni CEO'su Göral oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının terminal işletmecisi İSG'de üst yöneticilik (CEO) görevine Ersel Göral getirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'den yapılan açıklamaya göre, terminal işletmecisi İSG’de CEO’luk görevine havacılığın tecrübeli ismi Ersel Göral atandı.

Malaysia Airports Genel Müdürü Badlisham Ghazali, Göral’ın aralarına katılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ersel Göral, 5 Eylül 2017 tarihi itibariyle İSG’nin yeni CEO’su olarak görevine başlayacak. Grubumuz için değerli bir şirket olmaya devam eden İSG, Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunmayı sürdürecek. Sayın Göral, faaliyetlerimizde dönüşüm yaratmaya ve İSG’yi bir sonraki büyüme aşaması için hazırlamaya yönelik gelecek planlarımıza liderlik edecek." değerlendirmesini yaptı.

Verilen bilgilere göre, Göral, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1998'de mezun oldu. Gürcistan, Makedonya, Tunus ve Türkiye’de çeşitli havalimanlarındaki görevleriyle sektörde engin deneyim kazanan Göral, son olarak İstanbul Grand Airport’ta (İGA) Entegrasyon Genel Müdür Yardımcısı (Chief Airportwide Integration Officer) olarak görev yaptı.

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CEOErsel GöralİSGİstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
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