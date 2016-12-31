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Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Milli Savunma Bakanı Işık, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı

Işık, AA'nın

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Işık, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün çektiği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı vatandaşların toplanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelişini anlatan "Türkiye darbe girişimine karşı tek yürek" fotoğrafına oy kullanan Bakan Işık, "15 Temmuz'da FETÖ üyesi asker üniforması giyen hainlerce karanlık bir geceye çekilmek istenen Türkiye, aziz milletimizin cansiparane mücadelesiyle aydınlık bir sabaha uyandı. Bu fotoğraf da milletin gücünün simgesidir." dedi.

Bakan Işık, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun çektiği, Suriye'de rejim uçaklarınca atılan varil bombası nedeniyle ağır yaralanan Mamud Halid Nasır ile 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nı anlatan "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" fotoğrafına oy verdi.

Işık, "spor" kategorisinde ise Volkan Furuncu'nun "Muhammed Ali'nin vefatı" adlı fotoğrafı için oy kullandı.



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"Yılın Fotoğrafları"Anadolu AjansıMilli Savunma Bakanı Fikri Işık
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