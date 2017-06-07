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Işık'tan gazilere müjde

Milli Savunma Bakanı Işık, Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Uygulama Tebliği'nde gazilerin faydalandığı fiyat listesinde düzenleme yapılarak ödenen ilave ücretlerin kaldırıldığını açıkladı.

Işık'tan gazilere müjde

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Fikri Işık, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki iftara katıldı.

Gazilerle sohbet eden, gazi çocuklarıyla yakından ilgilenen Işık, konuşmasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Uygulama Tebliği'nde gazilerin faydalandığı fiyat listesinde düzenleme yapılarak ödenen ilave ücretlerin kaldırıldığını söyledi.

Gaziler, Işık'ın 15 Mart 2017'de Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyareti sırasında konuyla ilgili sıkıntılarını aktarmıştı.

Düzenlemeyle söz konusu sorunun çözüme ulaştırıldığı kaydedildi.

Muhabir: Sarp Özer

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Anahtar Kelimeler:
GaziMilli Savunma Bakanı Fikri IşıkTürkiye
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