"İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" konferansı

ANKARA (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizler, emek örgütleri olarak, başka bir gündemin istatistiki nesneleri değiliz. Bizler, üretimin öznesi emeğin, şu an krizde olan finans kapitalin teoriler marifetiyle yok sayamayacağı kadar gerçeğiz." dedi.

Yalçın, konfederasyonunca yeni genel merkez binasında düzenlenen "İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansta, krizlerin asıl kaynağının mevcut dünya sistemi olduğunu söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinde emperyalist tasarımların gerçekleştiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz, bu tasarımları emperyalizmin toza dönüştürme stratejisi olarak kodladık. Bir tarafta terör örgütleri eliyle üretilen şiddet, diğer tarafta dış destekle gerçekleştirilen darbeler. Bütün bu yaşananların adını koyalım; kapitalist dünya sistemi, bir sömürü düzenidir ve son 300 yıllık süreçte karşımıza başka başka yüzlerle çıkmaktadır. Bugün coğrafyaları ve toplumları toza dönüştürülen stratejilerin temelinde işte bu sömürü düzeni vardır."

Yalçın, kapitalist dünya sisteminin oluşturduğu birçok çelişkinin varlığına dikkati çekerek, "Mesela, yapay zeka kavramı üzerinden tartışılan işin geleceği konusu. Üretim ve finans arasındaki çelişki hiç bu kadar kendini göstermemişti. Tabiri caizse dünya ölçeğinde dolaşan finans, üretimi emmektedir. Artık ekonomi, gerçeklikten kopmuş bir teoriden, bir eyleyişten ibarettir." dedi.

Dünyanın bir kısmında insanların en basit ihtiyaçları bile karşılayacağı bir tabloya karşı diğer kısmında "yapay zekanın" olası sonuçları nedeniyle işini kaybedecek insanların olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Bu noktadan bakınca, insanın, yapay zeka tartışması yapay bir konu mu diyesi geliyor. Oysa, böyle bir gelişme var. Endüstri 4,0 her geçen gün hayatımızın içine giriyor. Fakat yürütülen tartışmalara bakıldığı zaman, zaten son kırk yıldır ekonomi teorilerinden aforoz edilmiş emek ve bölüşümün, yani insanın görmezden gelindiği görülecektir. Bizler, emek örgütleri olarak, başka bir gündemin istatistiki nesneleri değiliz. Bizler, üretimin öznesi emeğin, şu an krizde olan finans kapitalin teoriler marifetiyle yok sayamayacağı kadar gerçeğiz."

- "İnsan, egemen sistem tarafından istatistiki bir ayrıntıya indirgendi"

Yalçın, "26 kişinin servetinin, dünya nüfusunun en fakirini oluşturan 3,8 milyar kişinin, diğer bir ifadeyle dünyanın yarısının servetine eşit olduğu"nu belirterek, şöyle devam etti:

"2018 yılında en zenginler servetlerini günde 2,5 milyar dolar arttırdı. Bizler, bu çelişki altında işin geleceğini, saygın işin nasıl mümkün olacağını tartışıyoruz. Üretimi dolayısıyla gerçekliği emen bir sistemin gölgesinde, korkarım ki biz insanın geleceğini tartışmak zorunda kalacağız. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte de her şeyin merkezi olan insan, egemen sistem tarafından istatistiki bir ayrıntıya indirgendi maalesef. Büyük katliamların bile medya tarafından nasıl sıradanlaştırıldığının sırrı burada gizli işte. Dolayısıyla, emeği, alın terini aziz bilen dünya nüfusunun kahir ekseriyetine karşı, böyle bir tehdit var. Bugün işin geleceğini, saygın iş kavramını tartışacaksak böyle bir düzeni de masaya yatırmamız gerekiyor. Biz diyoruz ki, 'insan insanın kurdu değil, insan insana verilmiş bir emanettir.' Eğer bu ölçüyü tekrar hayatın merkezine koyabilirsek, adaleti ve adil bölüşümü bütün tartışmaların önüne getirebilirsek, bu kahredici düzenden kurtulabiliriz."

Kendilerine dayatılan "kıt kaynaklar-sınırsız ihtiyaçlar" denklemi üzerine kurulmuş iktisat anlayışını değiştirmek istediklerini vurgulayan Yalçın, "Adil bir dünyada kaynaklar hepimize yeter. Eğer bunu yapabilirsek, kapitalist sistemin tekelci yapısının açtığı tahribatı ortadan kaldırabiliriz. Eğer bu teoriyi tarihin çöplüğüne atıp, paylaşımcı bir sistem oluşturabilirsek, şu an dünyamızı kasıp kavuran emperyalizmin ürettiği şiddetin, savaşın önüne geçebiliriz." dedi.