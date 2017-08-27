İşitme engelli çifte nikahta sürpriz

KIRIKKALE (AA) - FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, düğünden bir gün önce aldığı eğitimle işitme engelli çiftin nikahını işaret diliyle kıyarak, örnek davranış sergiledi.

Ruken Ortaç ile Burak Akkurt için kentte bir düğün salonunda düğün töreni düzenlendi. Başkan Saygılı, düğünden bir gün önce makamında aldığı işaret dili eğitimiyle işitme engelli çiftin nikahını işaret diliyle kıydı.

Saygılı'nın bu jesti, çiftin yakınları ve düğüne katılan misafirler tarafından mutlulukla karşılandı. Çiftin şahitliğini de Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz yaptı.

Nikah töreni sırasında çifte işaret diliyle 3 çocuk uyarısında bulunan Saygılı'ya, Akkurt çifti iki çocuk yanıtını verdi.

Akkurt çiftine evlilik cüzdanını veren Vali Haktankaçmaz, "Her düğün çok anlamlı ve duygulu ama bu biraz daha farklı. Bugün bir kez daha gördük ki sevginin dili yokmuş. Bakışlarla dahi sevgi bir kalpten başka bir kalbe akabiliyormuş. Bu genç kardeşlerimiz ve aileleri hayatın büyük zorluklarıyla mücadele ederek bugüne gelmişler." diye konuştu.

-Özel bir düğün ve nikah

Başkan Saygılı da nikah töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu düğünün özel bir düğün ve nikah olduğunu söyledi.

Saygılı, "İşitme engelli kardeşlerimizin nikahını kıymak nasip oldu. Kendilerine de işaret diliyle sorularını soralım ve mutluluklar diyelim diye bir çalışmamız oldu. Dün bir arkadaşımız beni çalıştırdı. Bugün de bir farklılık yaptık." dedi.

Sosyal medya üzerinden 5 yıl önce tanıştıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getiren Akkurt çifti de Vali Haktankaçmaz ile Belediye Başkanı Saygılı'ya teşekkür etti.

İşitme engelli çift, nikah töreninin ardından doyasıya eğlendi.