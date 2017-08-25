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İşitme engelli iki çocuk babası imamdan işaret diliyle hutbe

- Sakarya'da yaşayan ve işitme engelli iki kızı bulunan imam hatip Turan Ayra, kent merkezindeki bir camide, cuma namazlarında hutbeyi işitme engelliler için işaret diline tercüme ediyor - Aynı zamanda 10 yıldır Sakarya İşitme Konuşma Engelliler ve Aileleri Derneği Başkanlığı görevini yürüten Ayra, kentteki kurslarda hafızlık eğitimi alan işitme engellilere de yardımcı oluyor - Ayra: - "Bu sesleri algılayamayan, bize göre işitmeden mahrum, anlamada bize göre eksik olan kardeşlerimize Allah'ın ayetlerini emirlerini, cuma namazında okunan hutbeleri anlatmaktan huzur duyuyoruz"

İşitme engelli iki çocuk babası imamdan işaret diliyle hutbe

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da yaşayan ev işitme engelli iki kızı bulunan imam hatip Turan Ayra, kent merkezindeki bir camide, cuma namazlarında okunan hutbeyi işitme engelliler için işaret diline tercüme ediyor.

Serdivan Müftülüğü Uzunköy Merkez Camisi imam hatibi Ayra, cuma namazlarında Kentpark Camisi'ne gelerek, hutbe okunduğu sırada cami içerisinde cemaatin görebileceği şekilde ayağa kalkarak işitme engelliler için "parmak alfabe" kullanarak hutbeyi anlatıyor.

Ayra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 10 yıldır Sakarya İşitme Konuşma Engelliler ve Aileleri Derneği'nin başkanlığını yürüttüğünü söyledi.

- "Eksikliği doldurmaya çalışıyoruz"

Gerekli eğitimleri aldıktan sonra müftülük tarafından görevlendirildiğini anlatan Ayra, "Yılbaşından bu yana cuma günleri Kentpark Camisi'nde, cuma namazında işitme engelliler için hutbeyi tercüme ediyorum. İki kızım işitme engelli. Bu sebeple, işi daha özverili yapsın diye engelli yakını olduğum için tercih ettiler." diye konuştu.

Cuma saatinde camiye gelen işitme engellilere hutbeyi anlatmanın huzur verici olduğunu dile getiren Ayra, şunları kaydetti:

"Bu sesleri algılayamayan, bize göre işitmeden mahrum, anlamada bize göre eksik olan kardeşlerimize Allah'ın ayetlerini emirlerini, cuma namazında okunan hutbeleri anlatmaktan huzur duyuyoruz, zevk alıyoruz. Severek heyecanla yapıyoruz. Namazdan sonra konuştuğumuzda hutbeyi anladıklarını söylüyorlar hatta bana ayet hadis söylüyorlar, daha da mutlu oluyorum. Bu kardeşlerimiz gören duyan gibi bilmiyorlar, eksik yanları var. Bu eksikliği gidermek görevimiz."

Ayra ayrıca kentteki kurslarda hafızlık eğitimi alan işitme engellilere de yardımda bulunduğunu sözlerine ekledi.

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