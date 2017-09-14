Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

İşitme engelli kadınlar meslek öğreniyor

- Gaziantep'te, İŞKUR tarafından desteklenen kuaförlük kursuna katılan kadınlardan bazıları kentteki iş yerlerinde, bazıları da evlerinde çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor

İşitme engelli kadınlar meslek öğreniyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te işitme engelli kadınlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle açılan kuaförlük kursuna katılarak meslek öğreniyor.

Antepli Şahin Sağır ve Dilsizleri Koruma Derneğince açılan, İŞKUR tarafından desteklenen kursta mesleğin inceliklerini öğrenen işitme engelli kadınlardan bazıları kentteki iş yerlerinde, bazıları evlerinde çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Dernek Başkanı Ergün Durgut, yaptığı açıklamada, sayıları 600'ü aşan üyelerinin, sosyal hayata daha iyi adapte olabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Özellikle kadın üyelerinin meslekleri olmadığından çoğunlukla evde oturduğunu anlatan Durgut, "Üyelerimizden sürekli talep geliyordu. Evde oturmaktan sıkıldıklarını, sosyalleşmek, gelir elde etmek istediklerini söylüyorlardı. Bunun üzerine kuaförlük kursu açtık. 3 dönemdir devam ediyor. Burada uzman öğreticimizden kuaförlük mesleğini öğreniyorlar. Kursu tamamlayanlara sertifika da veriyoruz." dedi.

Derneği ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi de engellileri sosyal hayata kazandırmak ve istihdamlarını sağlamak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kurs öğretmeni Gülfer Doğan, kursiyerlere saç kesme ve şekillendirme, kaş alma ve cilt bakımı eğitimi verdiğini kaydetti.

Kursiyerlerden Eda Danaoğlu ise 4 aydır kursa devam ettiğini belirterek, "Kursu bitirdikten sonra iş bulabilirsem dışarıda çalışacağım. Bulamazsam işi evden yürüteceğim. Kazandığım parayla aileme, eşime destek olmayı istiyorum. Oğullarım okuyor." ifadelerini kullandı.

İşitme engelli Leyla Timurtürkan ve Meryem Sönmez de kursu tamamladıktan sonra birlikte kuaför dükkanı açmayı istediklerini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Antepli Şahin Sağır Ve Dilsizleri Koruma DerneğiGaziantepGaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebiİşitme EngellilerKuaförlük Kursu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5