İşitme engelli kadınlar meslek öğreniyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te işitme engelli kadınlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle açılan kuaförlük kursuna katılarak meslek öğreniyor.

Antepli Şahin Sağır ve Dilsizleri Koruma Derneğince açılan, İŞKUR tarafından desteklenen kursta mesleğin inceliklerini öğrenen işitme engelli kadınlardan bazıları kentteki iş yerlerinde, bazıları evlerinde çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Dernek Başkanı Ergün Durgut, yaptığı açıklamada, sayıları 600'ü aşan üyelerinin, sosyal hayata daha iyi adapte olabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Özellikle kadın üyelerinin meslekleri olmadığından çoğunlukla evde oturduğunu anlatan Durgut, "Üyelerimizden sürekli talep geliyordu. Evde oturmaktan sıkıldıklarını, sosyalleşmek, gelir elde etmek istediklerini söylüyorlardı. Bunun üzerine kuaförlük kursu açtık. 3 dönemdir devam ediyor. Burada uzman öğreticimizden kuaförlük mesleğini öğreniyorlar. Kursu tamamlayanlara sertifika da veriyoruz." dedi.

Derneği ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi de engellileri sosyal hayata kazandırmak ve istihdamlarını sağlamak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kurs öğretmeni Gülfer Doğan, kursiyerlere saç kesme ve şekillendirme, kaş alma ve cilt bakımı eğitimi verdiğini kaydetti.

Kursiyerlerden Eda Danaoğlu ise 4 aydır kursa devam ettiğini belirterek, "Kursu bitirdikten sonra iş bulabilirsem dışarıda çalışacağım. Bulamazsam işi evden yürüteceğim. Kazandığım parayla aileme, eşime destek olmayı istiyorum. Oğullarım okuyor." ifadelerini kullandı.

İşitme engelli Leyla Timurtürkan ve Meryem Sönmez de kursu tamamladıktan sonra birlikte kuaför dükkanı açmayı istediklerini söyledi.