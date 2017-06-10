Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya otomotiv
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

İşitme engelli Suriyelilere ücretsiz tedavi

- İHH ve Bahreyn Islamic Assostion Yardım Kuruluşu işbirliğiyle hayata geçirilen "İşitme Cihazı Projesi" kapsamında işitme yetisini kaybeden Suriyeliler tedavi ediliyor

İşitme engelli Suriyelilere ücretsiz tedavi

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Bahreyn Islamic Assostion Yardım Kuruluşu işbirliğiyle hayata geçirilen "İşitme Cihazı Projesi" kapsamında duyma yetisini kaybeden Suriyelilerin tedavileri devam ediyor.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sözcüsü Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle 100 binlerce insanın hayatını kaybettiğini milyonlarcasının da yaralandığını ve engelli durumuna düşmesine neden olduğunu belirtti.

Yaşanan olaylardan en çok etkilenenlerin çocuk, kadın ve yaşlılar olduğu ifade eden Alaca, İHH olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarının tedavisi için Bahreyn Islamic Assostion Yardım Kuruluşu işbirliğiyle "İşitme Cihazı Projesi"ni hayata geçirdiklerini, bu kapsamda, tespit ettikleri 50 hastanın tedavilerinin yapılarak cihazlarının takıldığını bunlardan 18'inin duyma yetisini tekrar kazandığını söyledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İHHKilisISITME CIHAZI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5