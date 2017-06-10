İşitme engelli Suriyelilere ücretsiz tedavi

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Bahreyn Islamic Assostion Yardım Kuruluşu işbirliğiyle hayata geçirilen "İşitme Cihazı Projesi" kapsamında duyma yetisini kaybeden Suriyelilerin tedavileri devam ediyor.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sözcüsü Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle 100 binlerce insanın hayatını kaybettiğini milyonlarcasının da yaralandığını ve engelli durumuna düşmesine neden olduğunu belirtti.

Yaşanan olaylardan en çok etkilenenlerin çocuk, kadın ve yaşlılar olduğu ifade eden Alaca, İHH olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarının tedavisi için Bahreyn Islamic Assostion Yardım Kuruluşu işbirliğiyle "İşitme Cihazı Projesi"ni hayata geçirdiklerini, bu kapsamda, tespit ettikleri 50 hastanın tedavilerinin yapılarak cihazlarının takıldığını bunlardan 18'inin duyma yetisini tekrar kazandığını söyledi.