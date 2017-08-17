İşitme engelliler

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, "İşitme Engellilere Yönelik Umre Ödüllü Dini Bilgiler Yarışması" düzenlendi.

Eski Cami'de gerçekleştirilen programın engellilerin motivasyonlarını arttırmak ve manevi destek sağlamak amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Yarışmaya katılanlara Kur'an-ı Kerim, fıkıh, itikat, ibadet ve ahlak konularının yer aldığı sorular yöneltildi.

Komisyon gözetiminde gerçekleştirilen yarışmada yazılı ve testten oluşan sorular yer aldı.

Tekirdağ genelinde düzenlenen programa 3 kişi katılırken, sınava giren yarışmacılarla işaret dili ile iletişim sağlandı.

Yaklaşık 1 saat süren yarışmayı, Çorlu'dan katılan Meryem Vatansever birinci olarak tamamladı. Vatansever, bu sonuçla tarihi daha sonra belli olacak "umre" ödülünün sahibi oldu.

İkinci olan Menekşe Esenbahar ile üçüncülüğü elde eden Seval Çiftçi'ye de 22 Ağustos Salı günü Tekirdağ Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek törenle çeşitli ödüller verileceği bildirildi.



