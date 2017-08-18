İşitme engellilere

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü tarafından işitme engellilere yönelik "Umre Ödüllü Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Kur'an kurslarının ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların öğrenci ve mezunlarının katıldığı yarışmada 6 işitme engelli Umre hakkı kazandı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda engelli vatandaşlarla ilgili farkındalık yaratmaya dönük eğitim ve sosyal dayanışma faaliyetleri organize ettiğini anlattı.

Yılmaz, ''Bu sene ilk defa işitme engellilerle ilgili bir bilgi yarışması düzenlendi. Bunlar çeşitli şehirlerde din eğitiminden geçirilen kardeşlerimiz. Bu yarışma sonucunda İstanbul’da başarılı olan 6, Türkiye genelinden ise 100 kadar kardeşimiz umreye gönderilecek.'' dedi.