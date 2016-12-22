Isıya dayanıklı panel üretildi

İSTANBUL (AA) - Perlitten üretilen, 1.000 derece ısıda erimeyen "Perpan" adlı yapı malzemesiyle yangınlardaki can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi öngörülüyor.

Kağıthane'de Perpan'dan inşa edilen, deneme amaçlı ve kontrollü şekilde yakılan kulübe yaklaşık 1000 derecelik sıcaklıkta ilk halini korudu.

Deneme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan proje sorumlusu Rıfat Külahçı, perlit maddesi ve ondan üretilen yapı malzemesi hakkında bilgiler verdi.

Külahçı, Türkiye'nin perlit maddesi bakımından son derece zengin olduğunu belirterek, 13 yıllık çalışma sonunda adına "Perpan" adı verilen panelleri ürettiklerini anlattı.

Panelin amacının ısı, ses ve neme karşı koruma sağlamak olduğunu dile getiren Külahçı, "Bu malzeme aynı zamanda çok hafif. İnşaatlarda kullanım için birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Ürün Kanada, Avustralya, İngiltere gibi ülkelere gönderildi. Türkiye'de de gündeme geldi. Uygulama şekli klasik yöntemdir. İstenildiğinde biten ve içinde oturum bulunan binalarda bile yalıtım amaçlı kullanılabiliyor. Panellerin metrekare ağırlığı 8 kilogramdır." diye konuştu.

Külahçı, perlitin 35 kat genleşebilen bir malzeme olduğunu aktararak, genleşme aralığının 800-900 derece olduğunu kaydetti.

Maddenin genleşmeden sonra 1200-1300 derecede camsı bir hal aldığını belirten Külahçı, maddenin bu süreçte bir zehirli gaz veya duman salınımı yapmadığını ifade etti.

Külahçı, ürünün yüzde 100 yerli olduğuna dikkati çekerek, şu an için metrekare uygulama fiyatlarının 18-20 lira arasında değiştiği bilgisini verdi.

Öte yandan deney için Perpan kaplı ve iki bölmeli bir kulübe oluşturuldu. Kulübenin ateşe verilen bir kısmında sıcaklık 1000 dereceye kadar çıkarken, perlit içerikli panellerde yanma, çökme ve erime gibi durumlar gözlenmedi.

Kulübenin panellerle ayrılan kısımlarından birinde yanan ateşe rağmen, diğer kısmında ise bazı vatandaşlar ısıdan etkilenmedi.

Kontrollü yanma işleminden sonra İstanbul İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.