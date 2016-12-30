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İSKİ'den don uyarısı

- İSKİ: "Su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir"

İSKİ'den don uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), su sayaç ve tesisatlarının soğuk hava koşulları nedeniyle donma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, İstanbulluların bu konuda önlem alması gerektiğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, İstanbul'un yoğun kar yağışı etkisine gireceği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Bu nedenle su sayaç ve tesisatlarının, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesiyle izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, etrafı talaş, saman ve benzeri soğuğu geçirmeyen malzemeler ile korunmalıdır. İstanbullulara önemle duyurulur."

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İSKİKar YağışıSoğuk HavaSu Tesisatı
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