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İSKİ'den 'Su Olmasaydı' yarışması

- İSKİ, İstanbul genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "su" temalı, farklı kategorilerde yarışma düzenliyor

İSKİ'den 'Su Olmasaydı' yarışması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, "su" temalı, farklı kategorilerde yarışma düzenliyor.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, su kaynaklarını korumak, suyun ve tasarrufun önemini gençlerin gözüyle değerlendirmek amacıyla "Söz KonuSU Olunca" adı altında, "Su Olmasaydı" temalı yarışma düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, İSKİ ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek yarışmaya, kompozisyon, şiir, fotoğraf, afiş/slogan ve resim kategorilerinde katılım sağlanabileceği belirtildi.

Yarışmaya, ortaokul öğrencilerinin kompozisyon ve resim, lise öğrencilerinin ise kompozisyon, şiir, afiş/slogan, fotoğraf ve resim kategorilerinde katılabileceği kaydedildi.

1 Ocak 2018'de başlayacak ve 2 Mart'a kadar sürecek olan başvuruların, on-line olarak iski.istanbul/sözkonusu adresinden yapılabileceği gibi, İSKİ Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla da gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İSKİ
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