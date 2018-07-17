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İskoçya’da uzay üssü kurulacak

- İngiltere Uzay Ajansınca The A'Mhoine yarımadasında kurulacak uzay üssünün 2020'de tamamlanması ve aynı yıl içerisinde ilk roket atışının yapılması hedefleniyor

İskoçya’da uzay üssü kurulacak

LONDRA (AA) - İskoçya’nın kuzeyindeki Sutherland bölgesinde uzay üssü kurulacak.

İngiltere Uzay Ajansının (UK Space Agency) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sutherland'daki The A'Mhoine yarımadasında bir uzay üssü kurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, uzay havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin’in, belirlenen alana dikey fırlatma operasyonları için tesis kuracağı kaydedildi.

Şirketin aynı zamanda İngiltere’nin Berkshire bölgesindeki Reading kasabasında da inovatif teknoloji merkezi kuracağı bilgisine yer verilen açıklamada İngiltere Uzay Ajansının her iki proje için Lockheed Martin’e toplam 23,5 milyon sterlin katkıda bulunacağı belirtildi.

İngiliz hükümetinin modern endüstriyel stratejisi kapsamında, Orbex adlı şirkete Sutherland’de kurulacak yeni uzay üssüden fırlatılmak üzere yeni bir roket geliştirmesi için 5,5 milyon sterlin verileceği ifade edildi.

Projenin tamamlanmasının ardından “Prime” adı verilen yörüngeye fırlatma araçları yardımıyla küçük çaplı uyduların dünyanın yörüngesine yerleştirilmesi, bu süreçte yenilenebilir yakıt bio-propanın kullanılması ve hidrokarbon yakıtlara kıyasla karbon salınımının yüzde 90 azaltılması amaçlanıyor.

The A'Mhoine'daki uzay üssünün 2020'de tamamlanması ve aynı yıl içerisinde ilk roket atışının yapılması hedefleniyor.

İngiltere İş ve Enerji Bakanı Greg Clark, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnovatif ve girişimci bir ulus olarak, Britanya’nın kıta Avrupası'nda uyduların fırlatılması açısından ilk sırada olmasını istiyoruz. İngiltere’nin büyüyen uzay endüstrisi, araştırma topluluğu ve uzay tedarik zinciri bizi yatay ve dikey fırlatma mevzileri açısından ilk sıraya koyuyor.” ifadelerini kullandı.


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