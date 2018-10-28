"İŞKUR olarak istihdamda tarihi rekor kırdık"

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İŞKUR olarak 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına aracılık ettik. Bu tarihi bir rekordur ve bunu kırdık. 70 yılı aşan İŞKUR tarihinde erişilmeyen bir rekordur." dedi.

Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'yi hedeflerinden döndüremeyeceğini fark edenlerin, ülkeyi ekonomik anlamda çökertmenin, iş gücü piyasalarını zor durumda bırakmanın, istihdamı yavaşlatmanın ya da durdurmanın gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

Zor şartlarda duruma müdahale eden devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2017'yi milli istihdam seferberlik yılı ilan ettiğini anlatan Uzunkaya, 1,5 milyon istihdam hedefinin konulduğunu dile getirdi.

Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hedefin ne kadar zor olduğunu ifade etmek için son 11 yılda Avrupa Birliğinin 28 ülkesinin 7 milyon 190 bin ve ABD'nin 7 milyon 291 bin istihdam yaptığını ifade etmem yeterli. Yani tüm Avrupa'nın bir yıldaki istihdam oranlarının çok çok üzerinde bir istihdam hedefi koyduk. Elbette başarılamaz ve inanılmaz bir hedef olarak gözükmüştü ama milletçe seferberlik halinde olduk ve İŞKUR olarak bakanlıkla sahada tüm işverenlerimizle, paydaşlarımızla, odalarımızla, sivil örgütlerimizle gönül ve hareket seferberliği içerisinde istihdamı artırma noktasında gayret sarf ettik."

- İŞKUR istihdamda son 70 yılın rekorunu kırdı

Bu gayretin sonunda önemli bir başarı yakaladıklarına işaret eden Uzunkaya, "İŞKUR olarak 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına aracılık ettik. Bu tarihi bir rekordur ve bunu kırdık. 70 yılı aşan İŞKUR tarihinde erişilmeyen bir rekordur." ifadesini kullandı.

Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne tüm tarafları çağırıp, yeni hedefler vererek istihdamın artırılması konusunda duyarlılığa davet ettiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl ortaya konulan yeni hamlelere rağmen açıkça ifade etmeliyiz ki bugün itibarıyla yeni bir rekoru gerçekleştiriyoruz. 970 bin kişilik bir istihdamı İŞKUR olarak gerçekleştirdik. Bu, geçen yılki istihdam rakamlarının yüzde 10 üzerindedir. Kadın ve genç istihdamında bu rakam önceki yılların yüzde 17 üzerindedir. İstihdama yönelik teşviklerimiz sahada büyük ilgi görmektedir. Yani burada asgari ücret desteğinden özellikle imalat ve sanayi sektörüne, nitelikli mesleklere yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz teşviklerimizin oranı 883 liradan 2 bin 151 liraya kadar varan teşviklerdir."

Uzunkaya, kadınların imalata ve sanayi alanlarına yönelebilmesi açısından da oldukça etkin teşviklerde bulunduğunu söyleyerek, benzer teşviklerin diğer alanlarda da olduğunu dile getirdi.

"İş'te Anne Projesi" ile annelere daha etkin şekilde işe erişme imkanı sunduklarını, "İşe İlk Adım Projesi"yle de iş hayatına girmek isteyenlere destek olup işverenlere artı istihdam teşviki sağladıklarını anlatan Uzunkaya, engellilere de 50 bin liraya kadar hibe desteği verdiklerini aktardı.

- "1 milyonun üzerinde istihdamı gerçekleştirmek tesadüf değildi"

Uzunkaya, teşviklerden bir yıllık istifade süreci olmasına rağmen kadınlar, gençler ve engellilerin daha fazla tercih edilmesi için işverenlerin teşviklerini 18 aya çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Teşviklerimiz işverenlerimizin daha fazla işçi çalıştırmasını, diğer taraftan da işçilerimizin nitelik kazanmak suretiyle daha rahat iş imkanlarına erişebilmesini tesis eden yönde ve yöntemde sonuç almaktadır. 1 milyonun üzerinde istihdamı gerçekleştirmek tesadüf sonucu değildi. Ciddi eğitim programı gerçekleştirdik. 508 bin 851 kişiye bir yılda mesleki eğitim kazandırdık. Bu eğitim programlarımıza katılan arkadaşlarımızın yüzde 80'i istihdamda kalabiliyor ve çalışma fırsatlarına daha etkin şekilde erişebiliyor. Aktif iş gücü programlarımızda işçilerimizin ve işverenlerimizin yanındayız. Türkiye olarak da hiçbir ülkede görülmeyen bir istihdam artışını ve yükselişini görme imkanına sahibiz."

İstihdamdaki bu başarıların kendilerini daha çok çalışmaya motive ettiğini vurgulayan Uzunkaya, "Daha fazla yapılacak işimiz var. Onun için bakanlık ve İŞKUR olarak her ilde varız. İş ve meslek danışmanlarımızla tüm işverenlerimize ve tüm iş arayanlarımıza mesleğe yönlendirme, o şehirlerde hangi alanlarda ve vasıflarda ihtiyaç varsa bununla ilgili bilgilendirme yapıyoruz." diye konuştu.



