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İŞKUR'dan yarım milyon kişiye iş

- Türkiye İş Kurumu, bu yılın ilk 6 ayında 181 bin 322'si kadın olmak üzere 537 bin 114 kişinin istihdamına aracılık etti - Son 10 yılda 7,5 milyon kişinin istihdamını sağlayan İŞKUR, 2018'de 1 milyon 250 bin kişiye iş bulmayı hedefliyor

İŞKUR'dan yarım milyon kişiye iş

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2018'in ilk 6 ayında 355 bin 792 erkek ve 181 bin 322 kadının istihdamına aracı oldu.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Kurum, bu yılın ocak-haziran döneminde 355 bin 792'i erkek, 181 bin 322'si kadın olmak üzere 537 bin 114 kişiyi işe yerleştirdi. Bunlar arasında 6 bin 726 engelli, 82 de eski hükümlü yer aldı.

- Hedef, 1 milyon 250 bin kişinin istihdamı

Son 10 yılda 7,5 milyon kişinin istihdamını sağlayıp işsizlikle mücadelede etkin bir görev üstlenen İŞKUR, bu yıl 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etmeyi hedefliyor.

Ülke genelinde yaptırdığı işgücü piyasası ihtiyaç analizleri ile illerde ihtiyaç duyulan meslekleri tespit eden İŞKUR, bunlarla ilgili kurs ve program düzenledi. Kurum, geçen yıl 116 bin 624 işbaşı ile girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kursu düzenledi.

Söz konusu dönemde eğitimlerden 508 bin 851 kişi faydalandı. Programlardan faydalananların sayısı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 21 artış gösterdi.

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