Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ante cacic TBMM ekonomi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi

İslahiye'de kırmızı biberin işlenmesine başlandı

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biberin hasadının ardından fabrikalarda biber çöpü temizleme işlemi de başladı

İslahiye'de kırmızı biberin işlenmesine başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biberin hasadıyla birlikte fabrikalarda biber çöpü temizleme işlemi de başladı.

İslahiye'de yaklaşık 25 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve 12 bin 500 ton rekolte beklenilen kırmızı biberin çöpünü temizleme işinde çalışanlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Türkiye’nin en önemli kırmızı biber üretimi merkezlerinden İslahiye'de mevsimlik işçiler tarafından tarladan toplanan biberler sahada temizlenip, ayıklandıktan sonra kurutularak işlenmeye hazır hale getiriliyor.

Birçok ülkeye de ihraç edilen pul biberin tarladan fabrikaya uzanan yolculuğunda önemli bir yer tutan temizlenme aşaması da mevsimlik işçiler tarafından yapılıyor.

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve ilçedeki bir biber fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Köse, "Çiftçimize, üreticimize, imalatçımıza, baharatçımıza, tüketicimize hayırlı olsun, iyi olur diye umut ediyoruz." dedi.

Biber işçisi Eyüp Çelik de 6 çocuğuyla birlikte Siverek’ten çalışmaya geldiğini dile getirerek, "Kırmızı biberin acısına zamanla çocuklarımız da alıştı. Çocuklar okul tatil olduğu için boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Kilo başına 23,5 kuruş alıyorlar. Çocuklar günlük 50-60 kilo temizlerken, büyükler ise günlük 180-200 kilo biber çöpü temizliyorlar." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GaziantepİslahiyeKırmızı BiberMevsimlik İşçiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5