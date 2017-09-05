İslahiye'de kırmızı biberin işlenmesine başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biberin hasadıyla birlikte fabrikalarda biber çöpü temizleme işlemi de başladı.

İslahiye'de yaklaşık 25 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve 12 bin 500 ton rekolte beklenilen kırmızı biberin çöpünü temizleme işinde çalışanlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Türkiye’nin en önemli kırmızı biber üretimi merkezlerinden İslahiye'de mevsimlik işçiler tarafından tarladan toplanan biberler sahada temizlenip, ayıklandıktan sonra kurutularak işlenmeye hazır hale getiriliyor.

Birçok ülkeye de ihraç edilen pul biberin tarladan fabrikaya uzanan yolculuğunda önemli bir yer tutan temizlenme aşaması da mevsimlik işçiler tarafından yapılıyor.

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve ilçedeki bir biber fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Köse, "Çiftçimize, üreticimize, imalatçımıza, baharatçımıza, tüketicimize hayırlı olsun, iyi olur diye umut ediyoruz." dedi.

Biber işçisi Eyüp Çelik de 6 çocuğuyla birlikte Siverek’ten çalışmaya geldiğini dile getirerek, "Kırmızı biberin acısına zamanla çocuklarımız da alıştı. Çocuklar okul tatil olduğu için boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Kilo başına 23,5 kuruş alıyorlar. Çocuklar günlük 50-60 kilo temizlerken, büyükler ise günlük 180-200 kilo biber çöpü temizliyorlar." diye konuştu.

