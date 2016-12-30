"Islak imza"da kumpas iddianamesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğu öne sürülerek "kumpas" kurulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 18 şüpheli hakkında, ''gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma'' ve ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından, ayrı ayrı 18'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başer ile Başsavcıvekili Zafer Koç tarafından hazırlanan 144 sayfalık iddianamede, Ergenekon davasının sanıkları eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Dursun Çiçek ve Serdar Öztürk müşteki sıfatıyla, Genelkurmay Başkanlığı da "suç duyurusunda bulunan" olarak yer alıyor.

İddianamede, eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Cengiz Haluk İnce, Salih Sala, Ali Arabacı, Nazmiye Aktaş, Kemal Çakır, Özlem Karslı, Lokman Başer, Gürol Berber, Mehmet Akın, Eyüp Kandemir, İsmail Çakır, Ahmet Bülent Özata, İbrahim Savaş Uğurlu, Ahmet Mesut Dudu ve Hakan Kaymak tutuklu şüpheli olarak yer alırken, dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli albay Burhanettin Cihangiroğlu, Hüseyin Bülent Üner ve Kemal Pelit ise tutuksuz şüpheli sıfatıyla geçiyor.

Tüm şüphelilerin ''gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen iddianame, Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onayının ardından, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

Bu arada, emekli Albay Cihangiroğlu'nun MİT tırlarının durdurulması davasında bir süre tutuklu kaldığı belirtildi.



