DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, "Maalasef İslam coğrafyası hüzünlü. Müslümanların yaşadığı coğrafya üzerinde hesapları olanlar vekalet savaşlarıyla terör örgütleri üzerinden İslam coğrafyasını kana bulaşmaya çalışıyor. Milletimiz ve tüm İslam alemi inşallah bu bayram ile barışa, kardeşliğe, huzura ulaşır." dedi.

Eker beraberinde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İl Müftüsü Burhan İşleyen ile bayram namazını Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de kıldı.

Eker ve beraberindekiler namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Eker, Ulu Cami'nin medeniyetimizin çok kutlu ve kadim mekanlarından biri olduğunu vurgulayarak, burada bir bayram sabahında daha Diyarbakırlı hemşehrileri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bütün milletimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." diyen Eker, bayramın İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

Devlet ve millet hep birlikte Ulu Cami'de buluştuklarına işaret eden Eker, şöyle konuştu:

"Maalasef İslam coğrafyası hüzünlü. Birçok yerden Müslümanları mahzun edecek haberler geliyor. Arakan başta olmak üzere Ortadoğu'da Müslümanların üzerinde yaşadığı coğrafyanın her tarafında maalesef uzunca bir süredir gözyaşı ve kan var. Müslümanların yaşadığı coğrafya üzerinde hesapları olanlar vekalet savaşlarıyla terör örgütleri üzerinden İslam coğrafyasını kana bulamaya çalışıyorlar. Milletimiz ve tüm İslam alemi inşallah bu bayram ile barışa, kardeşliğe, huzura ulaşır. Bayram tüm Müslümanların uyanışına, gerçek anlamıyla değerlerimize ve Rabbimize daha yakın olmanın sürecine inşallah bizi taşısın. Bütün ümmetimizin, milletimizin bayramını tekrar tebrik ediyorum."

Eker, Allah'tan yeryüzündeki bütün mazlum coğrafyayı ve İslam coğrafyasını huzura, selamete, birliğe, barışa, kardeşliğe taşımasını, terör örgütlerinden, onların şerrinden ve onları kullanan arkalarındaki karanlık ve kirli zihniyetin zararlarından bütün insanlığı ve Müslümanları korumasını diledi.

- Kerkük İl Meclisinin referandum kararı

Gazetecilerin Kerkük Vilayet Meclisinin (KVM) Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna katılma kararına ilişkin sorusu üzerine Eker, bu konularla ilgili resmi olarak farklı platformlarda beyanatlarda bulunduklarını belirtti.

"Türkiye'nin güvenliği, bölgenin istikrarı bizim için önemli." ifadesini kullanan Eker, şunları kaydetti:

"Bu sorunları daha da komplike hala getirecek davranışlardan, tutum ve eylemler ile kararlardan hepimizin dikkatle kaçınması gerekiyor. Bölgemizin daha fazla barışa, huzura, kardeşliğe ihtiyaç hissettiği böyle bir dönemde ve süreçte vekalet savaşlarıyla terör örgütleri üzerinden Ortadoğu'nun yeniden dizayn edildiği, edilmeye çalışıldığı bir süreçte hepimizin çok daha dikkatli ve itinalı olması gerekiyor. Hesaplarımızı, adımlarımızı, sözlerimizi ve davranışlarımızı da bunun ışığında atmamız lazım."

Vali Güzeloğlu da Türkiye'nin birlik ve beraberliği, birlikte yaşama iradesinin mührü olarak değerlendirdikleri Diyarbakır'da bayram sabahını milletle bir arada geçirmenin heyecanını yaşadıklarını, bayramın coşkusunu paylaştıklarını söyledi.

Güzeloğlu, "Bu mekanda zamana, tarihe, imana ve bütün yaşanmışlıklara tanıklıklarla birlikte bir büyük kararlılığı da bir kez daha Diyarbakır'dan birlik ve beraberliğimiz adına, birlikte yaşama irademiz adına vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Şehitleri rahmet ve minnetle anan Güzeloğlu, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.