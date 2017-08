İslam Dünyası STK'lar Birliği'nden BM'ye çağrı - İslam Dünyası STK'lar Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Kurt, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Arakan'da Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen katliamın bir an önce duruldurulması için harekete geçme çağrısı yaptı - İDSB Genel Sekreteri Kurt: - "Bugün Myanmar’da Arakan Müslümanlarına yapılanlar açık bir 'etnik temizliktir' ve bir 'soykırım'dır! 1938, 1942, 1954, 1978 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen katliamlarda binlerce Arakanlı Müslüman öldürülmüş, yüz binlercesi de bölgeyi terk etmek zorunda bırakılmak suretiyle mülteci konumuna düşürülerek etnik temizlik sistematik hale getirilmiştir" - "63 ülkede 300'ü aşkın STK'nın bir çatı kuruluşu olan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak BM'yi bu insanlık dışı olay karşısında derhal harekete geçmeye, Myanmar Devleti’nin ve ırkçı Budistlerin zulmünü sonlandırmak, Arakanlı mazlum Müslümanların acılarını bir an evvel dindirmek üzere daha fazla gecikmeden fiili müdahale dahil icabeden her türlü tedbiri almaya davet ediyoruz"

31 Ağustos 2017 Perşembe 01:00