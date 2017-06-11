"İslam Toplumu Milli Görüş" teşkilatı iftarı

İSTANBUL (AA) - "İslam Toplumu Milli Görüş" teşkilatı (IMGM), Sultanahmet Vakfı'nda iftar verdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, teşkilatın çalışmalarının Avrupalı Müslümanlar açısından önemine değindi.

Bu teşkilatların, Avrupalı Müslümanların kimlik mücadelelerinde öncü kurum olduğunu dile getiren Yeneroğlu, teşkilatın, Müslümanların kimlik mücadelelerinin bayraktarlığını yaptığını anlattı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Türk Müslümanların Avrupa'daki sayılarının 7 milyonun üzerinde olduğunu belirterek, "Artık Avrupa'da yaşayan Türkiyeli Müslümanlar buraları kendileri için ikinci bir vatan olarak görmektedirler. Avrupa'daki kalıcılığımızı anavatandaki ilişkilerimizi kesmeden devam ettireceğiz." dedi.

Ergün, IGMG'nin Avrupa'daki Müslümanlara yönelik çalışmalarına anlatarak, teşkilatın ümmetin ve insanlığın huzuru için çalıştığını söyledi.

Sadece eğitim değil, hayatın bütün alanlarında faaliyet gösterdiklerini dile getiren Ergün, "Kişilikli ve şuurlu insan yetiştirme amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinde ırkçı söylemlerde bulunan siyasetçiler nedeniyle Müslümanların hayat şartlarının gün geçtikçe zorlaştığını savunan Ergün, şöyle devam etti:

"Bizim Avrupa'da göçmen olmadığımızı, asli unsurları olduğumuzu oranın kanaat önderlerine söylüyoruz. Avrupalı bazı siyasetçilerin söylemleri nedeniyle Müslümanlar ırkçılık sarmalıyla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak, Avrupa'daki çoğulcu toplum Müslümanlara karşı ön yargılı değildir, hoşgörülüdür. Bugün bizim yüzlerce camimiz, eğitim okulumuz varsa bu çoğulcu toplumun hoşgörüsüyle olan İslam'ı anlatmamız, Anayasa'nın bize verdiği inanç özgürlüğünü savunan yerli insanlar sayesinde olmaktadır. Onlara teşekkür ediyoruz."

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse'nin de katıldığı program, musiki konseriyle son buldu.