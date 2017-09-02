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İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı kuruldu

-Vakfın Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Altan: - "En kısa zamanda yurdumuzun dört bir yanında şubeler açıp eğitim, kültür ve sağlık alanlarında etkili hizmetlerde bulunacağız"

İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı kuruldu

İSTANBUL (AA) - İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı kuruldu.

Vakfın Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bayram Altan, yaptığı yazılı açıklamada, vakıflarının en kısa zamanda yurdun dört bir yanında şubeler açarak kültür ve sağlık alanında hizmetlerde bulunacağını belirtti.

Ayrıca 57 İslam ülkesinde temsilcilikler açıp, hizmet alanlarını uluslararası düzeye çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Altan, "Bütün İslam ülkelerinden kriterlerimize uygun olarak seçtiğimiz binlerce akademisyen ve iş adamı dostlarımız var. Bunları ilk genel kurul toplantısında hem vakfımızda hem de birliklerimizde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Altan, eğitim kurumları ağını oluşturmanın en önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okul öncesinden başlayıp çıtayı vakıf üniversitesine kadar yükseltmeyi hedefliyoruz. Bir hastane açmak da yine projelerimiz arasındadır. Üniversite öğrencilerinden başarılı olup da maddi desteğe ihtiyacı olanlara burs vereceğiz. Fakir, yetim ve kimsesizlere yardım elimizi uzatacağız. Kısacası İslam ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlayacak önemli projelerin gerçekleşmesine vesile olacağız ve sadaka-i cariye hükmünde olan hizmetlere de ağırlık verceğiz."

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İSKAVİslam Ülkeleri Akademisyenler VakfıProf. Dr. Bayram Altan
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