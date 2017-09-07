İslam ülkeleri STK'larından Arakan için yardım çağrısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda İslam ülkesinin sivil toplum kuruluşları (STK), Arakan Müslümanları için yardım çağrısında bulundu.

Arakan İnsani Yardım Derneği, İnsan Eğitimi Kültür Yardımlaşma Vakfı ve Müslüman Alimler Derneği organizatörlüğünde Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen basın açıklamasına Sudan, Irak, Fas, Lübnan, Suriye ve Türkiye'den STK temsilcileri katıldı.

Açıklanan ortak bildiride, Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı katliamlar kınanarak, yaşananlar karşısında uluslararası kamuoyunun duyarsızlığı eleştirildi. Basın açıklamasında İslam ülkelerinden çok sayıda STK, federasyon, kurum ve kuruluşun imza koyduğu ortak bildiri okundu.

Okunan yardım çağrısı bildirisinde şunlar kaydedildi:

"Arakan’daki Müslüman kardeşlerimize destek olmak, üzerilerindeki zulmü gidermek, soykırıma, göçe ve işkenceye maruz bırakılmalarına engel olmak, gücü yeten herkesin yerine getirmesi gereken İslami bir vecibedir. Bu vecibeyi yerine getirmesi gerekenlerin başında İslam dünyasındaki hükümetler gelmektedir. Arakan’daki kardeşlerimizin himayesi için gerekli tüm tedbirleri almak, uluslararası insan hakları örgütlerinin ve medya organlarının gerçekleri öğrenmek ve dünya kamuoyuna aktarmak üzere Rohingya’ya girmesine izin verilmesini sağlamak, yardım malzemelerini ulaştırabilmek, Burma’da kardeşlerimizin tutulduğu yerlerin ve kampların durumunu değerlendirebilmek ve Burma yönetiminin Rohingya’ya karşı uyguladığı dahili politikalarının uluslararası insan hakları kriterlerine uygunluğunu gözlemlemek için yardım kuruluşlarının bölgeye ulaşmasını temin etmek gibi her türlü vesile kullanılmalıdır."

Uluslararası toplumun, yaşanan katliama karşı sessiz kalmasının eleştirildiği bildiri, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte tüm devletleri ve kurumlarıyla uluslararası toplum şunu bilmeli ki bu korkunç katliamları engellemek için çaba göstermediği takdirde, uluslararası toplum da bu katliamların ortağı ve bunları uygulayanların yanında yer almış olarak görülecektir. Dolayısıyla da sürekli dile getirmekte olduğu slogan ve ilkeler konusunda güvenilirliğini yitirecektir."

İslam İşbirliği Teşkilatı ile tüm İslam ülkelerine tüm imkanlarını kullanarak ellerinden geleni yapması çağrısında bulunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yardım derneklerine ve vakıflarına yönelik olarak da bu korkunç insani felaketin etkilerini hafifletmek için, acil yardım malzemeleri ulaştırmak ve güvenilir makamlarla dayanışma içinde olmak suretiyle üzerilerine düşeni yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu bağlamda Türkiye’de İnsan Vakfı ile işbirliği içinde Rohingya halkına yardım kampanyası başlatıldığını duyurmak isteriz."

Basın açıklaması, tüm İslam ülkelerindeki camilerde Arakanlı Müslümanlar için dua edilmesi ve bu konunun cuma hutbelerinde işlenerek yardım kampanyasına destek verilmesi çağrısı ile son buldu.

Arakan için başlatılan yardım kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların, İnsan Eğitimi Kültür Yardımlaşma Vakfı'nın "TR63002050000936468390003" nolu hesabını kullanacağı belirtildi.