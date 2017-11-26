RİYAD (AA) - İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Komutanı Rahil Şerif, koalisyonun herhangi bir ülkeye, gruba ya da dine yönelik olmadığını, hedefinin terörle mücadele olduğunu belirtti.

Şerif, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Koalisyonumuz, herhangi bir ülke, grup ya da dine yönelik değil. Hedefi, terörle mücadele." dedi.

Terörle mücadele eden koalisyon üyelerinin, silahlı kuvvetlerinde, emniyet ve ordu kurumlarındaki eksiklikler nedeniyle baskı altında olduğuna dikkati çeken Şerif, "Koalisyon, terörle mücadele operasyonlarında üye ülkelere istihbarat paylaşımı ve yeterlilikleri arttırma konusunda yardımcı olan bir platform görevi görecek. Koalisyon kapsamında ortak askeri tatbikatlar yapılacak." diye konuştu.

Toplantıda söz alan İslam Dünyası Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, koalisyonun görevleri kapsamında fikri yolu anlamanın terör belasını yok etmede önemli bir unsur olduğunun altını çizerek, terörü yok etmenin de tüm insanların ve koalisyona üye ülkelerin ulaşmak istediği yüksek bir amaç olduğunu söyledi.

İsa, "Terör, siyasi ya da askeri amaçlar üzerine kurulu bir oluşum değildir. Radikal ideolojiler üzerine kuruludur." ifadelerini kullandı.

Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni de koalisyonun çalışmaları Arap ve İslam ülkelerinde medya araçlarının üstüne düşen görevlere değinerek, yalan iddiaların çürütülmesi ve teröristlerin dünyadaki suçlarını gerekçelendirmek için uydurduğu iftiraların açığa çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Doğru içerikli haberler yayınlanması çağrısında bulunan Mumeni, İslami değerleri doğru yansıtan, yüce insani boyutlar taşıyan, ümmeti yıkma planlarıyla mücadele etmede toplumlarının kalkanı olmaları için genç nesil ve kuşakların zihinlerine doğru şekilde ekilen yayınlar yapılması gerektiğini ifade etti.

- Koalisyonun amacı

İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu kuruluşu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Prens Muhammed bin Selman'ın ikinci veliaht olduğu dönem olan 14 Aralık 2015'te yapılan bir açıklamayla duyurulmuştu.

Bu konuda, Türkiye dahil 34 ülkenin katılımıyla 15 Aralık 2015'te yayımlanan ortak açıklamada, üye ülkelerin terörle mücadele için Suudi Arabistan önderliğinde askeri bir ittifak oluşturmaya ve Riyad'da bir müşterek harekat merkezi kurmaya karar verdiği belirtilmişti.

Üye sayısının 41'e ulaştığı koalisyonda, Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gambiya, Gabon, Gine, Gine Bissau, Katar, Komorlar Birliği, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Togo, Tunus, Türkiye, Uganda, Umman, Ürdün ve Yemen bulunuyor.

- Görev sahası

Koalisyon, radikalizm ve terörizmi ideolojik olarak itibarsızlaştırmayı, İslam'ın suistimal edilmesine karşı ortak söylem belirlemeyi, karşılıklı bilgi ve istihbarat paylaşımını yoğunlaştırmayı ve bu alanlarda dayanışma ve iş birliğini artırmayı amaçlıyor.

Koalisyonun görevlerini ise terörle mücadelenin düşünce alanında ve medya aracılığıyla gerçekleştirilmesi, finansmanının engellenmesi ve terörle mücadelede askeri operasyonların eş güdümlü olarak yapılması oluşturuyor.

İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonunun savunma bakanları ilk kez bir toplantıda bir araya geliyor.