İslama en uygun yaşayan ülkeler listesi açıklandı: İlk 40'ta Müslüman ülke yok!

Amerika Birleşik Devletleri'nde İran asıllı akademisyen Hüseyin Askari'nin kurduğu İslamilik Vakfı tarafından 2015 yılından beri yürütülen çalışmada, yakın zaman önce cami saldırılarıyla gündeme gelen ve saldırı sonrasında ülkece tutumuyla takdir toplayan Yeni Zelanda üçüncü kez en yüksek puanı aldı.



Sıralamada ilk 44'te Müslüman nüfusu çoğunlukta olan ülkelerin bulunmaması ve en sonda Yemen'in olması dikkat çekti. İslami kriterlere en fazla uygun devlet yapısına sahip olan 'Müslüman ülke' ise 45'inci sıradaki Birleşik Arap Emirlikleri olarak belirlendi.



En İslami ülke Yeni Zelanda



153 ülkenin yer aldığı listenin ilk sırasında, 15 Mart’ta iki camiye düzenlenen saldırılarda 51 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda var. Saldırılardan sonra özellikle Başbakan Jacinda Ardern’in söylemi, açıklamaları, başörtüsü takarak Müslüman toplumla dayanışma göstermesi takdir toplamıştı.



2018 İslamilik Endeksi'nin basın duyurusunda Türk kökenli Mısırlı alim Muhammed Abduh'un 100 yıl önce söylediği bir söze atıf yapılıyor: "Batı'ya gitttim, İslam'ı gördüm ama Müslüman yoktu; Doğu'ya döndüm, Müslümanları gördüm ama İslam yoktu"



Türkiye 95. sırada yer alıyor



2018 İslamilik Endeksi listesinde Türkiye bir önceki yıla göre 14 sıra birden düşerek 153 ülke arasından 95'inciliğe geriledi. En yüksek puanını ekonomi alanında alan Türkiye, uluslararası ilişkiler kategorisindeyse 148'inci olarak yer aldı. Endeksin ilk yayınlandığı 2015 yılında Türkiye liste üzerinde 65'inci sırada bulunuyordu.



Listede yer alan diğer Müslüman ülkeler



2018 İslamilik Endeksi’nde en üst sırada yer bulabilen Müslüman ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve listede 45. sırada. BAE’nin ardından Arnavutluk 46, Malezya 47, Katar da 48. sırada yer bulan ve ilk 50 içinde olan diğer Müslüman ülkeler. 60. sırada bulunan Bosna Hersek’in ardından listede yer alan diğer Müslüman ülkeler sırasıyla Umman, Endonezya, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün.