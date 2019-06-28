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İşletme bütçesini yönetmek, her zamankinden daha önemli oldu 

Progroup Uluslararası Danışmanlık ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle, 21-22 Haziran tarihleri arasında, İTÜ Maçka Kampüsü’nde “Turquality Tabanlı Acil Dönem Bütçe Yönetimi Eğitimi” verildi. 

İşletme bütçesini yönetmek, her zamankinden daha önemli oldu 
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Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, Probudget&Prostrateji Strateji ve Bütçe Uzmanı H. Erdem Torun ve Ali İvgen’in katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara eğitimin sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi onaylı katılımcı sertifikaları verildi. Progroup, Turquality tabanlı bütçelerin oluşturulması ve Turquality desteklerinin alınması ile ilgili uzmanlarla düzenlediği bu katılımcı programıyla Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.

Turquality tabanlı bütçenin ayrıntıları anlatıldı 

Eğitimin ilk gününde açılışını Progroup Başkanı Dr. Salim Çam yaptı. Bütçeleme konusunda uzun yıllar tecrübesi olan ve birçok firmanın Turquality desteği almasını sağlayan Salim Çam, kendi deneyimlerini katılımcılara aktardı. Bütçe yönetiminin eskisinden daha da önemli hale geldiği şu günlerde bu deneyimlerden çıkarılacak çok fazla ders vardı. H. Erdem Torun da kendi tecrübelerini aktararak, bütçedeki rasyo ve KPI’ları da açıkladı. Genel olarak bütçe organizasyonundan, bütçe hazırlama tekniklerinden, turquality yönetimi ve desteklerinden, Turquality sürecinde uygulanması gereken stratejik yol haritasından bahsedildi. İkinci gün ise, Ali İvgen’in katılımıyla Turquality bütçelerinin oluşturulması, bütçe analizi ve kontrolü, muhasebe ve vergi uygulamaları gibi konular anlatıldı. Sonuç olarak acil bütçenin hazırlanması ve Turquality tabanlı bütçenin geleneksel bütçeye entegre edilmesi konusu ayrıntılarıyla işlenmiş oldu. Eğitimden sonra katılımcılar bütçelerini hazırlarken, Turquality kavramını da akıllarına getirecektir ve daha verimli bütçeler hazırlayacaklardır.  

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Progroup Uluslararası DanışmanlıkİTÜ)Turquality Tabanlı Acil Dönem Bütçe Yönetimi Eğitimi
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