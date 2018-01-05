İSMEK'in ''Dün-Bugün-Yarın Emeğin Serüveni'' sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nin akademisyen tasarımcıları danışmanlığında, İSMEK eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan Focus Grup Tasarım Atölyesi'nin çalışmalarının sunulduğu ''Dün-Bugün-Yarın Emeğin Serüveni'' sergisi açıldı.

Deniz Müzesi'nde "Dün-Bugün-Yarın'' üst başlığı altında ''emeğin serüvenini'' konu alan, geleneksel ve çağdaş tasarımları buluşturan sergide, inovatif bir yaklaşımla gerçekleştirilen modern tasarımların yer aldığı, bugünün ve geleceğin dünyasına hitap eden 128 eser sergileniyor.

Üç bölümden oluşan serginin ''Dün'' bölümünde, İSMEK Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları İhtisas Okulu'nda görevli her biri alanında ustalaşmış 21 eğitmenin tezhipten minyatüre, ebrudan kaligrafiye, cam süslemeden ahşap şekillendirmeye birçok eseri yer alıyor.

''Bugün'' bölümünde de İSMEK bünyesinde resimden kırkyamaya, filografiden vitray uygulamalarına kadar güncel sanat ve tasarım ürünleri sergileniyor.

''Yarın'' bölümünde ise Focus Grup Tasarım Atölyesi'nde seramik boyamadan gümüş işçiliğine, ahşap yakmadan iğne oyasına 27 farklı branştan 40 eğitmenin, ikili gruplar halinde çalışarak ortaya koydukları yenilikçi zanaat ürünleri yer alıyor.

- ''Eserler el emeği, göz nuru''

Açılışa katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk İSMEK kursunun 1996 yılında İncirli'de 40 kişinin eğitim görebileceği amatör bir kurs olarak açıldığını söyledi.

Her yıl kurs sayılarının arttığını ve İSMEK bünyesindeki kurslardan eğitim alanların sayısının 282 bine ulaştığını belirten Eren, ''Yani 39 ilçeden hergün 239 kurs merkezimize 280 bin kişi gelip bir şeyler öğreniyorlar. İSMEK çok büyük bir aile. 22 yıldır bu sistem çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu ülkeye bu yolla çok şey kazandırdığımıza inanıyorum.'' diye konuştu.

Sergideki eserlerinin her birinin çok değerli olduğunu dile getiren Eren, ''Eserlerin nasıl yapıldığını merak ediyorum. Bilgisayarda oynanan bir tabloya benziyorlar ama bu fiilen yapılmış çok somut bir şey. Gerçekten tam manasıyla el emeği, göz nuru. El emeği çok farklı bir şey. Bu sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu emeği görmeye gelenlere de çok teşekkür ediyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

- ''Tasarım kenti sıfatıyla İstanbul'un ilk sergisi''

Serginin proje danışmanı ve küratörü Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seza Sinanlar Uslu da sergi için bir yıldır çalıştıklarını söyledi.

Bir yıl içerisinde tasarım fikrini anlatabilmek için akademik temelli seminerler verdiklerini söyleyen Uslu, şunları kaydetti:

''Sonrasında da 27 farklı branştan 40 zanaat ustasıyla bire bir 12 haftalık bir Focus Grup Tasarım Atölyesi yaptık. Bu çalışma özellikle serginin 'Yarın' bölümünde gördüğünüz işlerin temelini oluşturdu. Yazın da biz üretmeye ve fikirleri geliştirmeye devam ettik. Sergimizin açılışı 2018'e sarktı. Çok da güzel bir tesadüf oldu. 1 Ocak 2018 itibarıyla İstanbul, UNESCO tarafından tasarım kenti ilan edildi. Bu 'tasarım kenti' sıfatıyla İstanbul'un da ilk sergisi. Sergide toplamda 114 sanatçının eserleri var. Bunun 21 tanesi tezhip, minyatür, hat, cam süsleme, ebru gibi geleneksel sanatlardan geliyor. Aslında burada gördüğünüz her şey özellikle 'Bugün' bölümündeki eserler, İSMEK'in güncel olarak verdiği kurslarla alakalı.''

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın eşi Hatice Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eren ve çok sayıda sanatsever, küratör Uslu eşliğinde sergiyi gezdi.

Serginin küratörlüğünü Uslu'nın yanı sıra Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Aslı Kıyak İngin ve Ayşenaz Toker yaptı.

Sergi, 25 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.