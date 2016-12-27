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İsmet İnönü, doğduğu evde anıldı

- İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün vefatının 43. yılı dolayısıyla, İzmir'in Konak ilçesinde doğduğu evde anma etkinliği düzenlendi

İsmet İnönü, doğduğu evde anıldı

İZMİR (AA) - İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, İzmir'in Konak ilçesinde doğduğu evde anıldı.

Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnönü'nün vefatının 43. yılı dolayısıyla, İsmet İnönü Anı Evi'nde anma etkinliği düzenlendi.

Belediye Başkanı Sema Pekdaş, etkinlikte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı İnönü'yü saygı ve özlemle andıklarını belirtti.

İyi bir devlet adamı ve diplomat İnönü'nün, ayrıca sanata değer veren çağdaş biri olduğunu ifade eden Pekdaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kurucu kadrosundan öğrenmemiz gereken çok şey var. Çok çalışmalı, başarılı olmalı, bir işi kurallarına göre yapmalı ve tek yönlü bir insan olmamalıyız. Sanatla, sporla, müzikle ilgili ve hayatın her alanında bilgi sahibi olmalıyız. Biz de İsmet İnönü'yü, satranç turnuvası düzenleyerek analım istedik. Bu yıl ikincisini yaptık. Projeye destek veren Türkiye Satranç Federasyonu ve turnuvaya katılan okullarımıza, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim sürekli kendisini geliştiren gençliğe ihtiyacımız var."

Etkinlikte, İsmet İnönü Okullararası Satranç Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçedeki 39 okuldan 212 öğrencinin katıldığı turnuvada, küçükler kategorisinde Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, yıldızlarda Güzelyalı Ortaokulu, gençlerde ise İzmir Kız Lisesi birinci oldu.

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Anmaİsmet İnönü
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