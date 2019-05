İSMMMO sandık başına gidiyor

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyeleri 11-12 Mayıs günleri toplanacak genel kurulda oda yönetimini belirlemek için sandık başına gidecek. İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH) Başkan Adayı Dr. Erol Çelen muhasebeci-mali müşavirlerin sorunlarının çözümü için yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi.



Yarın başlayacak Genel kurul öncesi Evrensel’e konuşan İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin Başkan Adayı Dr. Erol Çelen, muhasebe meslek mensuplarının, mesleklerinden kaynaklanan sorunların 29 yıldan beri sürekli artış gösterdiğini söyledi. Artan sorunlara rağmen mesleki saygınlığın da yeteri kadar artmadığını kaydeden Çelen, “Toplum yaşamında önemli işlevi olan bizlerin ekonomik yaşam kalitesi gerilemiş, mali idarenin meslek üzerindeki vesayeti artmış, sürekli artan angaryalar ile ofislerimiz adeta vergi dairesi şubesi, meslektaşlarımız ise mali idarenin ücretsiz elemanı haline getirilmiştir” dedi.



“Meslek odalarının mesleği ve meslektaşı zedeleyen her olumsuzluğu kabul eden, mali idarenin kendine ve meslektaşa buyurduğu tüm dayatmaları sorgusuz sualsiz evet diyen işlevsiz birimlere dönüşmüşlerdir” diyen Çelen, “Oysa meslek odaları, temel görevleri gereği; üyelerinin ekonomik, sosyal haklarını korumalı, örgütlü gücü ile mesleki ve ülke sorunlarına aydın duyarlılığı ile yaklaşan kitle örgütleri olmalıdır” diye konuştu. İSMMMO’nun özellikle ekonomik konularda, kayıt dışı ekonominin denetlenmesi, gelir adaletinin sağlanması, şeffaf ve denetlenebilir bir kamu yönetimi için yol gösterici olması gerektiğini belirten Çelen, “Ülkemiz siyasi ve ekonomik olarak zor günlerden geçmektedir. Güçlü ve mücadeleci örgütlenmelere ihtiyaç vardır. Son mahalli idareler seçiminde de görüldüğü gibi hayatın her alanında demokratikleşme, birlikte yönetim ve hakça paylaşım mesleki alanda da zorunlu hale gelmiştir” dedi.



Çelen, mali müşavirlerin sorunlarından bir kaçını ise şöyle anllatı:



■ Mali idare meslek mensubunu hiçe sayarak, isteklerini ve görüşlerini dikkate almadan her geçen gün meslek mensubu üzerine yeni yükler bindirmektedir. Bu yüklerin ekonomik karşılığı da olmamaktadır.



■ Meslek mensubu yaptığı hizmetinin ekonomik karşılığını müşteriden çoğu zaman alamamaktadır.



■ Meslekte bir diğer sorun tekelleşme ve haksız rekabettir. Sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen uluslararası denetim firmaları binlerde müşteriye hizmet vermekte, meslek mensupları ise müşteri sıkıntısı çekmektedir.



İKMH’NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



İSMMMO İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Başkan Adayı Dr. Erol Çelen’in çözüm önerileri ise şöyle:

Oda yönetim birimlerinde yer alan meslektaşlarımızın aldığı ve oldukça yüksek olan huzur hakları azaltılacak, en fazla iki asgari ücret tutarına indirilecektir.

Yöneticilere ait makam araçları satılacak ve elde edilen kaynak kurulacak mesleki dayanışma fonuna aktarılacaktır.

Oda kaynakları meslek mensubunun lehine kullanılacak, eğitimler ücretsiz ve sürekli olacak, yeni büro açan meslektaşa program ve donanım desteği verilecektir.

Yasal olarak alınmaması gereken ama mevcut oda yönetimi tarafından alınmaya çalışılan nispi aidat ayıbına son verilecektir.

Mesleğe yeni başlayan meslektaşların oda aidatı 3 yıl için yüzde 50 olarak uygulanacaktır.

Mali tatilin adına yaraşır sürede ve işlevde olması için çalışmalar yapılacaktır.

Kadın meslektaşlarımız için İstanbul’un her iki yakasına birer kreş açılacaktır.

Bağımlı çalışan, hukuksal ve psikolojik sorunları olan meslek mensuplarımız için odamız bünyesinde bir destek hattı kurulacaktır.

Oda ve tüm birimlerinde kurumsal yönetim ilkelerini uygulayacağız.

Oda bünyesinde iç denetim birimi oluşturacağız.

Oda Danışma Meclisini aktif hale getireceğiz.

Odamızın en üst katını meslek mensubu için dinlenme-sohbet mekanı olarak tasarlayacağız.EVRENSEL