Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) seçimlerini
Yücel Akdemir liderliğindeki Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği (ÇDMB) kazandı.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı`nda dün başlayan İSMMMO`nun 24. Olağan Genel Kurul`unun ardından bugün seçimler yapıldı.
Farklı listelerin yarıştığı seçimde mevcut yönetim, çoğunluğu Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nden oluşan; Meslekte Birlik Grubu ve Bağımsız Mali Müşavirler listelerinin de bulunduğu isimlerden kurulacak.
İSMMMO Yeni Dönemde de Çağdaş ve Demokrat
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda seçimin galibi; rakiplerine büyük fark atan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği oldu. Seçimi ÇDMB’nin Başkan adayı Yücel Akdemir kazandı.
12 Mayıs 2019 Pazar 22:29
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) seçimlerini