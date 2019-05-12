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İSMMMO Yeni Dönemde de Çağdaş ve Demokrat

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda seçimin galibi; rakiplerine büyük fark atan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği oldu. Seçimi ÇDMB’nin Başkan adayı Yücel Akdemir kazandı.

İSMMMO Yeni Dönemde de Çağdaş ve Demokrat
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Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) seçimlerini
Yücel Akdemir liderliğindeki Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği (ÇDMB) kazandı.



Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı`nda dün başlayan İSMMMO`nun 24. Olağan Genel Kurul`unun ardından bugün seçimler yapıldı.

Farklı listelerin yarıştığı seçimde mevcut yönetim, çoğunluğu Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nden oluşan; Meslekte Birlik Grubu ve Bağımsız Mali Müşavirler listelerinin de bulunduğu isimlerden kurulacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler BirliğiÇDMBİstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
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