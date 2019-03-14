İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO olarak yeni dönemde oluşturdukları KOZA Girişim Hızlandırma Programı çerçevesinde girişimcilere verecekleri eğitim ve mentorluklarla, onları geleceğin sanayicileri haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, katma değeri yüksek ve üretim odaklı bir girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu girişimcilik ekosisteminin, ülkenin genç girişimcileri ile yerli üretime büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Bu anlayış eşliğinde İSO olarak yeni dönemde oluşturduğumuz KOZA Girişim Hızlandırma Programı çerçevesinde girişimcilerimize vereceğimiz eğitim ve mentorluklarla, onları geleceğin sanayicileri haline getirmeyi hedefliyoruz. Programa katılan girişimciler, İSO'nun sanayici üyeleriyle buluşma fırsatı yakalayacak ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları networking imkanları da bu program ile sağlanmış olacak. Aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyacağı Ar-Ge çalışmalarının adeta bir açık inovasyon mantığında, girişimcilerimiz ile karşılanması yönünde de kritik iş birlikleri oluşturacağımızı düşünüyoruz."

Sanayinin geleceği açısından çok önemli olan girişim yatırımlarının dalgalı bir seyir izlese de Türkiye’de hem sayılarının hem de niteliklerinin giderek arttığına işaret eden Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’de 2017 yılında 171 girişim, toplamda 110,5 milyon dolar yatırım almış buna karşılık 2018 yılında 100 girişim yüzde 46’lık bir düşüş ile 59,2 milyon dolar yatırım almış. Bu yıl, 2017 dönemini de geçecek bir girişim yatırımının olmasını temenni ediyoruz. Özellikle TÜBİTAK ve KOSGEB’in verdiği desteklerin her geçen gün hacimlerinin artıyor olması da Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ekosisteme ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Ayrıca, ekosistemde sevindiren haberlerden birisi de yatırımlarda yatırım ağları dışında kurumların da katkısının bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış olması."





- "Kaybedecek vaktimizin olmadığına inanıyorum"





Erdal Bahçıvan, sanayicilerin Türkiye için aş ve iş üretme derdinde olduğunu vurgulayarak, "Biz sanayiciler, gerçekten zorlu koşullar altında toplumumuzun refahını artırmanın ve ekonomimizi geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. Girişimciliğin geçmişte maruz kaldığı ihmali de dikkate alarak, artık bu konuda kaybedecek vaktimizin olmadığına inanıyorum. Yenilikçi ve yaratıcı olmak, esneklik, risk alabilmek, önceden görebilmek gibi girişimcilik özellikleri, küresel ölçekteki günümüz iş yaşamında başarıyı getiren en önemli faktörlerdir. Böylesi bir bilinç ve anlayışın ne yazık ki bu topraklarda çok köklü olmadığını itiraf etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Daha çok çalışarak ve küreselleşmeyi anlayarak engellerin aşılacağını, en büyük güç olan genç nüfusun da yaşlanmasını beklemeden ivedilikle kullanarak bu alanda çabalamak gerektiğini aktaran Bahçıvan, "Girişimcilik ekosisteminin olmazsa olmazı olan yenilikçi ve inovatif fikirlere ulaşmak, yetenekleri keşfetmek, sermayeye ulaşmak, müşteri ile iletişim kurabilmek ancak paydaşların ve aktörlerin eş güdümü ile mümkün olmaktadır. KOZA Girişim Hızlandırma Programı’nın da bu koordinasyonu en iyi şekilde hizmete dönüştürüp girişimcilere sunmaya çalışacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





