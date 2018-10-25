İspak Ambalaj’a gümrükte tam yetki

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük esnek ambalaj tesisine sahip olan İspak Ambalaj, Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik, verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi'nin sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding Grup şirketlerinden İspak Ambalaj, Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi'nin sahibi oldu.

İspak Ambalaj bu belgeyi, gümrük yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi, kayıt sisteminin düzenli ve izlenebilir olması, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunması ve otokontrolünü yapabilmesi sebebiyle almaya hak kazandı.







- İhracatçıya imtiyazlanmış konum sağlayan bir statü





İspak Ambalaj Genel Müdürü Merih Ceyhan, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere dünyada 46 ülkede geçerli olan ve üreticiye, ihracatçıya imtiyazlanmış konum sağlayan bir statüdür. İspak Ambalaj olarak bu belgeye sahip olduğumuz için oldukça gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Bu belgenin, Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda, uluslararası rekabet gücünün artırmak, ülkeyi yabancı yatırımlar için daha cazip hale getirmek ve genel olarak gümrük faaliyetlerinin daha kontrollü gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe sokulduğunu belirten Ceyhan "Konuyla ilgili tüm yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getiren şirketimiz bu belge sayesinde, ihracata yönelik gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yaparak hem zamandan hem de operasyon maliyetlerinden tasarruf edecek, dış ticaret işlemlerinde verimliliğini daha üst noktalara taşıyabilecek." dedi.