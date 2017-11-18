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İspanya Devlet Başsavcısı öldü

- Bir toplantı için gittiği Arjantin'de enfeksiyon teşhisiyle hastaneye kaldırılan Maza öldü - Bir yıldır Devlet Başsavcısı olan Maza, eski Katalonya hükümet üyelerinin "Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından tutuklu yargılanmaları için yasal süreç başlatmıştı

İspanya Devlet Başsavcısı öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da son dönemlerde özellikle Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı attığı yasal adımlarla gündemde olan Devlet Başsavcısı Jose Manuel Maza Martin, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te öldü.

İberya-Amerika Savcılar Derneğinin bir toplantısı için bulunduğu Buenos Aires'te enfeksiyon teşhisiyle bir hastanenin acil servisine kaldırılan Maza, 24 saatten kısa bir sürede hayatını kaybetti. 66 yaşında yaşama veda eden Maza, 25 Kasım 2016 tarihinde Bakanlar Kurulunun kararıyla Devlet Başsavcısı olarak atanmıştı.

Maza, babasından miras kalan Panama'daki offshore şirketinin ortaya çıkmasından dolayı 16 Mayıs'ta Adalet Bakanı Rafael Catala ile birlikte mecliste hakkında verilen güvensizlik önergesinin reddedilmesiyle koltuğunu korumuştu.

27 Ekim'de Katalonya yerel parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Maza hızlı bir şekilde yasal süreç başlatarak, eski Katalonya hükümet üyeleri ve eski Katalonya Parlamento Başkanı ile Divan Kurulu üyelerinin "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından tutuklu yargılanmalarını istemişti.

Bu arada İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Başsavcı Maza'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Teşekkürlerim ve saygım, bir ömür boyu devlete hizmet eden Devlet Başsavcısı Jose Manuel Maza Martin'edir. Huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

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