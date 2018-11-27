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İspanya Dışişleri Bakanı'na 30 bin avro para cezası

- Ulusal Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu, şirket içinden bilgi alarak hisse sattığı gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Josep Borrell'e 30 bin avro para cezası verdi

İspanya Dışişleri Bakanı'na 30 bin avro para cezası
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MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Ulusal Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (CNMV) tarafından, bir şirkete ait hisseleri, içeriden bilgi alarak sattığı gerekçesiyle 30 bin avro para cezasına çarptırıldı.

CNMV, Borrell'e, 2015'te bakan olmadan önce Abengoa şirketindeki hisselerinin satışında şirkete ait özel bilgileri de kullandığı gerekçesiyle 30 bin avro para cezası verildiğini açıkladı.

CNMV'nin 27 Eylül'de aldığı ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 24 Kasım 2015'te Abengoa şirketine ait hisselerini 9 bin 30 avro karşılığında satan Borrell'in bu satışı şirkete ait özel bilgileri kullanarak yaptığının tespit edildiği belirtildi. Borrell'in Menkul Kıymetler Yasası'nda "çok ciddi ihlal" yaptığı vurgulandı.

İspanyol enerji şirketi Abengoa 2015 Kasım sonunda 6 milyar 300 milyon avro net borçla tasfiye süreci başlattığını açıklamıştı. O dönem hisseleri yüzde 60'dan fazla değer kaybeden Abengoa, iflası önlemek için sermayesinin yüzde 90'ını bankaya ve fonlara devrederek yeniden yapılanmaya gitmişti.


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