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İspanya, Filistin Devleti'ni tanıyabilir

İspanya Dışişleri Bakanı Dastis, önümüzdeki aylarda AB içinde varılacak geniş kapsamlı bir anlaşmayla İspanya'nın Filistin devletini tanımasını umduğunu söyledi.

İspanya, Filistin Devleti'ni tanıyabilir

MADRİD

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, İspanya'nın önümüzdeki aylarda Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini söyledi.

İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a eşlik eden Filistin Dışişleri Bakanı Riad El Maliki, İspanyol mevkidaşı Alfonso Dastis ile görüştü.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dastis, önümüzdeki aylarda AB içinde yapılacak geniş kapsamlı bir anlaşmayla İspanya'nın Filistin devletini tanımasını umduğunu ifade etti.

İspanyol Bakan, "Filistin Devleti'nin tanınması AB ile koordineli yapılmalı ve gelecekte İsrail ile Filistin arasındaki bir barış anlaşmasına yardım etme hedefini taşımalıdır. AB gövdesi için varılacak bu anlaşmanın önümüzdeki aylarda gerçeklemesini arzu ediyorum." dedi.

İspanya'nın, Filistin ve İsrail meselesinde her zaman "demokratik, egemen ve güvenli iki devletli çözümü" savunan Dastis, "er yada geç bunun gerçekleşeceğini" kaydetti.

El Maliki de "İspanya'nın Filistin devletini şimdiye kadar tanımış olması hoşuma giderdi. Bölgenin gelişmesine ve barışın teşvik edilmesine destek sağlayacak bir adım olacak Filistin devletinin tanınması için İspanya ile iki dost olarak birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Şenhan Bolelli

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